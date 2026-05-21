Τα φάρμακα νέας γενιάς για την απώλεια βάρους έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, προσφέροντας εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Από ενέσιμες θεραπείες μέχρι χάπια που μειώνουν την όρεξη, πολλοί τα βλέπουν σαν μια «εύκολη λύση».

Όμως, στην πράξη, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Πίσω από τη γρήγορη μείωση των κιλών, κρύβεται ένα κρίσιμο ερώτημα: μήπως η δραστική μείωση της όρεξης οδηγεί σε διατροφικές ελλείψεις που απειλούν την υγεία συνολικά;

Τα φάρμακα που δρουν μέσω των μηχανισμών GLP-1 και GIP έχουν φέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, μειώνοντας σημαντικά την όρεξη και τη συνολική θερμιδική πρόσληψη. Ωστόσο, νέα δεδομένα δείχνουν ότι αυτή η επιτυχία μπορεί να συνοδεύεται από έναν λιγότερο ορατό, αλλά ουσιαστικό κίνδυνο: την ανεπαρκή πρόσληψη βασικών θρεπτικών συστατικών.

«Ως διαιτολόγος, βλέπω συχνά κάποια επαναλαμβανόμενα λάθη που όχι μόνο μειώνουν την αποτελεσματικότητα αυτών των φαρμάκων, αλλά μπορούν να επηρεάσουν και τη συνολική υγεία», εξηγεί στο star.gr, η διατροφολόγος - διαιτολόγος, Θέλεια Βασιλαντωνάκη.

1. «Το φάρμακο θα τα κάνει όλα»

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι η πεποίθηση ότι το φάρμακο από μόνο του αρκεί.

Στην πραγματικότητα, τα φάρμακα αδυνατίσματος λειτουργούν ως υποστήριξη — όχι ως υποκατάστατο της διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας.

Χωρίς σωστή διατροφή, η απώλεια βάρους συνήθως είναι προσωρινή.



2. Κακή ποιότητα διατροφής επειδή «κόβεται η όρεξη»

Πολλοί ασθενείς τρώνε λιγότερο, αλλά όχι καλύτερα.

Επιλέγουν πρόχειρες τροφές, χαμηλές σε θρεπτικά συστατικά, επειδή «δεν πεινάνε».

3. Παράλειψη πρωτεΐνης

Η μειωμένη όρεξη συχνά οδηγεί σε χαμηλή πρόσληψη πρωτεΐνης.

Όμως η πρωτεΐνη είναι κρίσιμη για:

διατήρηση μυών

κορεσμό

καλύτερο μεταβολισμό

Χωρίς αυτήν, το σώμα χάνει «ποιοτικό» βάρος, όχι μόνο λίπος.

4. Υπερβολικά γρήγορη απώλεια βάρους

Τα φάρμακα μπορούν να επιταχύνουν την απώλεια βάρους. Όμως η υπερβολική ταχύτητα:

αυξάνει την πιθανότητα επαναπρόσληψης βάρους

επηρεάζει τον μεταβολισμό

μπορεί να προκαλέσει κόπωση και αδυναμία

Η σταθερότητα είναι πάντα πιο σημαντική από την ταχύτητα.

5. Έλλειψη παρακολούθησης από ειδικό

Ένα μεγάλο λάθος είναι η χρήση τους χωρίς σωστή καθοδήγηση.

Η παρακολούθηση από γιατρό και διαιτολόγο είναι απαραίτητη για:

σωστή δοσολογία

διατροφική υποστήριξη

πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών

6. Μη αλλαγή συνηθειών

Πολλοί περιμένουν ότι μετά τη διακοπή του φαρμάκου θα «κρατηθεί» το αποτέλεσμα αυτόματα.

Όμως χωρίς αλλαγή στον τρόπο ζωής, το βάρος συχνά επιστρέφει.

Τα φάρμακα είναι εργαλείο, όχι λύση από μόνα τους.

Συμπέρασμα

Το ότι χάνουμε βάρος δεν σημαίνει ότι καλύπτονται οι ανάγκες του οργανισμού.

Αν δεν καλύπτονται οι ανάγκες του οργανισμού αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μυϊκής μάζας, έντονη κόπωση, αδυναμία και έλλειψη βιταμινών ή μετάλλων ενώ μακροπρόθεσμα μπορεί να επηρεαστούν ο μεταβολισμός, το ανοσοποιητικό σύστημα και η ορμονική ισορροπία.

Τα φάρμακα αδυνατίσματος μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά, αλλά μόνο όταν συνδυάζονται με σωστή διατροφή, κίνηση και καθοδήγηση από ειδικούς.

Το πραγματικό «κλειδί» δεν είναι το φάρμακο — είναι η αλλαγή συνηθειών που θα μείνει για πάντα.

