Αγωνία για Ισπανό ορειβάτη που αγνοείται στον Όλυμπο

Φωτογραφίες λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.05.26 , 23:47 Ο Νίκος Οικονομόπουλος έστειλε μήνυμα σε Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
21.05.26 , 23:39 ΜasterChef: «Θέλουμε 4 πιάτα» -Ποιος θα είναι ο νικητής της Silver Week;
21.05.26 , 23:37 MasterChef Silver Week: Ο παίκτης που πήρε το 2ο εισιτήριο για τον τελικό
21.05.26 , 22:59 Πέθανε η ιδρυτική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
21.05.26 , 22:50 MasterChef Silver Week: Δοκιμασία με υλικά από το ψυγείο του.... εργένη
21.05.26 , 22:46 Τρόμος Για Υπάλληλο Ψιλικατζίδικου - «Με Σημάδευαν Με Όπλο Στον Κρόταφο»
21.05.26 , 22:41 Κρήτη: Εγκληματική Οργάνωση Μαμούθ - Η Σύλληψη Του Αρχηγού
21.05.26 , 22:31 Ανακαινίζω 2026: Επιδότηση έως 36.000 ευρώ και «πάγωμα» ενοικίων
21.05.26 , 22:20 MasterChef Silver Week: Ποιος εξασφάλισε το 1ο εισιτήριο για τον τελικό;
21.05.26 , 22:15 Φάρμακα αδυνατίσματος: Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε;
21.05.26 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 21/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
21.05.26 , 22:13 Μάχη για το ουράνιο του Ιράν μεταξύ Μ. Χαμενεΐ και Τραμπ
21.05.26 , 22:09 Καιρός: Βροχές, καταιγίδες & χαλάζι την Παρασκευή - Τι θα γίνει στην Αττική
21.05.26 , 21:49 Η Ελένη Μενεγάκη γιόρτασε με στιλ – Η εντυπωσιακή ανάρτηση & το μήνυμά της
21.05.26 , 21:49 Αγωνία για Ισπανό ορειβάτη που αγνοείται στον Όλυμπο
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
Κρήτη: Εντοπίστηκε η σορός του 33χρονου γιατρού που αγνοούνταν
Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με την κόρη της- Συμμετείχε σε Φεστιβάλ ρητορικής
Άση Μπήλιου: «Μπαίνουμε στην εποχή των Διδύμων, που όλα είναι πιο γρήγορα»
Μάρα Ζαχαρέα: Chic εμφάνιση στην παρουσίαση νέου βιβλίου του Πάνου Σόμπολου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Δήμητρα Τζιότζιου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (21/5/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε θρίλερ εξελίσσονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού Ισπανού ορειβάτη, που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Το Star και η Δήμητρα Τζιότζιου εξασφάλισαν αποκλειστικές φωτογραφίες από το σημείο που τον είδαν ζωντανό τελευταία φορά, αλλά και βίντεο από τις εξαιρετικά δύσκολες έρευνες των πυροσβεστών. 

Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε

Στις αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισε το Star, ο 25χρονος διακρίνεται να ανεβαίνει χωρίς εξοπλισμό στην περιοχή Κακόσκαλα στον Μύτικα του Ολύμπου.

Αγωνία για Ισπανό ορειβάτη που αγνοείται στον Όλυμπο

Προχωρά ανάμεσα στο χιόνι προς την κορυφή του βουνού.

Αγωνία για Ισπανό ορειβάτη που αγνοείται στον Όλυμπο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Δήμητρας Τζιότζιου, σε αυτές τις φωτογραφίες βασίστηκαν οι άνδρες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ και άρχισαν τις έρευνες.

Οι συνθήκες ειναι εξαιρετικά δύσκολες. Ομίχλη και πάγος.  Ανέβηκαν στα 2.800 μέτρα, «χτένισαν» κάθε σημείο της περιοχής, πέταξαν και drones, αλλά δυστυχώς δεν έχει εντοπιστεί ο ορειβάτης.

Από το απόγευμα, οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στις χαράδρες. Μάλιστα πριν από λίγο, ένας πυροσβέστης γλίστρησε τετρακόσια μέτρα μακριά πάνω στο χιόνι, χτύπησε πάνω σε βράχο και τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο σώμα. Έχει μεταφερθεί με ελικόπτερο στην 113 Πτέρυγα Μάχης στη Θεσσαλονίκη.

Οι υπόλοιποι πυροσβέστες θα μείνουν στο καταφύγιο Αγαπητός και αν δεν βρεθεί ο ορειβάτης απόψε, από αύριο με το πρώτο φως της ημέρας θα ξεκινήσουν και πάλι οι έρευνες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΛΥΜΠΟΣ
 |
ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top