Σε θρίλερ εξελίσσονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού Ισπανού ορειβάτη, που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Το Star και η Δήμητρα Τζιότζιου εξασφάλισαν αποκλειστικές φωτογραφίες από το σημείο που τον είδαν ζωντανό τελευταία φορά, αλλά και βίντεο από τις εξαιρετικά δύσκολες έρευνες των πυροσβεστών.

Στις αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισε το Star, ο 25χρονος διακρίνεται να ανεβαίνει χωρίς εξοπλισμό στην περιοχή Κακόσκαλα στον Μύτικα του Ολύμπου.

Προχωρά ανάμεσα στο χιόνι προς την κορυφή του βουνού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Δήμητρας Τζιότζιου, σε αυτές τις φωτογραφίες βασίστηκαν οι άνδρες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ και άρχισαν τις έρευνες.

Οι συνθήκες ειναι εξαιρετικά δύσκολες. Ομίχλη και πάγος. Ανέβηκαν στα 2.800 μέτρα, «χτένισαν» κάθε σημείο της περιοχής, πέταξαν και drones, αλλά δυστυχώς δεν έχει εντοπιστεί ο ορειβάτης.

Από το απόγευμα, οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στις χαράδρες. Μάλιστα πριν από λίγο, ένας πυροσβέστης γλίστρησε τετρακόσια μέτρα μακριά πάνω στο χιόνι, χτύπησε πάνω σε βράχο και τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο σώμα. Έχει μεταφερθεί με ελικόπτερο στην 113 Πτέρυγα Μάχης στη Θεσσαλονίκη.

Οι υπόλοιποι πυροσβέστες θα μείνουν στο καταφύγιο Αγαπητός και αν δεν βρεθεί ο ορειβάτης απόψε, από αύριο με το πρώτο φως της ημέρας θα ξεκινήσουν και πάλι οι έρευνες.