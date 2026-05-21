Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10

Το βιογραφικό του παίκτη του MasterChef

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Τελάλης είναι 29 ετών και επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 9 χρόνια στο Άμστερνταμ.
  • Εργάζεται ως επαγγελματίας μάγειρας και συμμετέχει στο MasterChef 10 με στόχο να κερδίσει.
  • Η σύντροφός του είναι αυστηρή κριτής, κάτι που τον βοηθά να εξελίσσεται.
  • Στις auditions, εντυπωσίασε τους κριτές με πιάτο φιλέτο μπαρμπούνι και ραβιόλι λάχανου.
  • Οι κριτές χαρακτήρισαν το πιάτο του ως το καλύτερο της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα της δουλειάς του.

Ο Πάνος Τελάλης είναι 29 ετών και επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 9 χρόνια όπου έμενε και εργαζόταν στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας με έναν και μόνο στόχο: Να είναι ο φετινός νικητής του Masterchef 10!

MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση

Ο Πάνος Τελάλης διεκδικεί το μεγάλο έπαθλο του φετινού MasterChef

Γνωρίζοντας τον Πάνο Τελάλη - Το βιογραφικό του παίκτη του MasterChef

  • Είναι 29 χρόνων και ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram είναι @panos.telalis
  • Εργάζεται ως επαγγελματίας μάγειρας έχοντας διατελέσει Chef de Partie στο εστιατόριο MOS του Άμστερνταμ, ενώ προτού ασχοληθεί με τη μαγειρική εργαζόταν ως barman
  • Όπως αναφέρει, η μαγειρική, η οποία μπήκε εντελώς τυχαία στη ζωή του, τον βοήθησε να είναι πειθαρχημένος, ενώ την αγάπησε λόγω της δημιουργικότητας που τη χαρακτηρίζει

 

 

  • Είναι δίκαιος, αληθινός και ταυτόχρονα αγχώδης και χαοτικός, όμως το περιβάλλον της κουζίνας του δίδαξε την οργάνωση και την πειθαρχία
  • Όπως αναφέρει, δεν έχει βάλει αρκετούς στόχους στη ζωή του, όμως όσους έχει βάλει, τους έχει πετύχει
  • Στο πλευρό του, βρίσκεται η σύντροφός του, η οποία είναι αρκετά αυστηρή κριτής, κάτι που της έχει ζητήσει ο ίδιος, καθώς όπως υποστηρίζει είναι κάτι που τον κάνει καλύτερο μάγειρα

 

 

  • Ο Πάνος Τελάλης είναι ένας από τους 28 διαγωνιζόμενους που κατάφεραν να μπουν στο σπίτι του MasterChef 10 και έχοντας τα προσόντα που χρειάζονται και παίζοντας χωρίς υπόγειες στρατηγικές, στόχος του είναι να κερδίσει το διαγωνισμό μαγειρικής και να γίνει ο επόμενος Έλληνας MasterChef.

Στις auditions,του MasterChef 10, όπου τον πρωτογνωρίσαμε, ο Πάνος αποφάσισε να μαγειρέψει φιλέτο μπαρπμούνι και ραβιόλι λάχανου, γεμιστό με ταρτάρ γαρίδας, ένα πιάτο που εντυπωσίασε του τρεις κριτές Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με τη συνταγή και ανέφεραν ότι ήταν το καλύτερο πιάτο των auditions!

Το πιάτο του Πάνου στις auditions του MasterChef 10

O Πάνος ήταν πολύ σίγουρος για το πιάτο του, κάτι που επιβεβαίωσαν και οι Chefs-κριτές του διαγωνισμού, οι οποίοι αναφέρθηκαν αρχικά στο πόσο όμορφα στημένο ήταν το πιάτο του Πάνου και στη συνέχεια, όσον αφορά στη γεύση, σχολίασαν ότι: «Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος στο διαγωνισμό. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εμφάνιση, με τη γεύση και την τεχνική, είναι όλα ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι».

Ο Πάνος έπειτα από την audition φανερά συγκινημένος, σχολίασε ότι: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Έχω δουλέψει πολύ και αυτό τώρα αποδεικνύεται. Δεν έχω λόγια, πραγματικά, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια».

 

