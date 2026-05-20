MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση

Μετά τους Χρήστο, Πάνο, Πέτρο και Φίλιπ

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Γιώργος, Τάσος, Wasan και Σαμ παραμένουν στον διαγωνισμό MasterChef για το έπαθλο των 20.000 ευρώ.
  • Ο Γιώργος αποκλείστηκε με την πιο αδύναμη προσπάθεια, αλλά έλαβε συγχαρητήρια για το πιάτο του με σπαράγγια.
  • Ο Τάσος επίσης αποκλείστηκε και θα παρακολουθήσει τη Silver Week ως θεατής.
  • Η Wasan και ο Σαμ προκρίνονται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.
  • Ο Σαμ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα πιάτα του, ενώ η Wasan δήλωσε ότι χρειάζεται ξεκούραση.

Ο Γιώργος, ο Τάσος, η Wasan και ο Σαμ έμειναν ζωντανοί στο κυνήγι των 20.000 ευρώ, που αποτελούν το τρίτο μεγαλύτερο έπαθλο του διαγωνισμού.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε τα αποτελέσματα με αντίστροφη σειρά, ξεκινώντας από την πιο αδύναμη προσπάθεια, η οποία ανήκε στον Γιώργο. Με μόλις 10 λεπτά στη διάθεσή του, δεν μπορούσε να κάνει και πολλά. Ωστόσο, αποχαιρέτησε το χρηματικό έπαθλο με το κεφάλι ψηλά, με τον κριτή να τον συγχαίρει για το αξιόλογο πιάτο του με πρωταγωνιστή τα σπαράγγια.

Ένας ακόμη παίκτης που θα έχει πλέον ρόλο θεατή στη Silver Week του φετινού MasterChef είναι ο Τάσος. Έτσι, μετά τον Χρήστο, τον Πάνο, τον Πέτρο και τον Φίλιππο, η Wasan και ο Σαμ προκρίνονται στην επόμενη φάση.

MasterChef: Οι παίκτες που κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση της Silver Week

«Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Μου άρεσαν τα πιάτα μου. Έβγαλα τον χαρακτήρα μου και το τέλος της ημέρας με βρίσκει πάρα πολύ ευχαριστημένο», δήλωσε πανευτυχής ο Σαμ.

Η Wasan πιέστηκε αρκετά σήμερα και χρειάζεται επειγόντως ξεκούραση.

«Θέλω να πάω σπίτι, να κοιμηθώ. Πρέπει να κάνω ένα μπάνιο, γιατί ίδρωσα. Ήμουν πολύ αγχωμένη και, με τη βοήθεια του Θεού, θα είμαι έτοιμη για αύριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

