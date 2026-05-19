Κάλυμνος: Αυτός είναι ο 47χρονος ψαράς που η σορός του βρέθηκε στη θάλασσα

Συνελήφθη από λιμενικούς ο 44χρονος ιδιοκτήτης του αλιευτικού σκάφους

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου (19/5/2026)

Αρχίζει να ξεδιαλύνει το μυστήριο της Καλύμνου, με το θάνατο ενός άνδρα, που η σορός του επέπλεε στη θάλασσα. Συνελήφθη από λιμενικούς ο κυβερνήτης του αλιευτικού σκάφους στο οποίο εργαζόταν. 

Στη φωτογραφία, που εξασφάλισε το STAR, φαίνεται ο 47χρονος Καλύμνιος ψαράς, η σορός του οποίου εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας, δούλευε ως πλήρωμα σε αλιευτικό και είχε βγει για ψάρεμα γαρίδας. Το λιμεναρχείο της Καλύμνου έλαβε μια κλήση από τον 44χρονο ιδιοκτήτη του σκάφους, αρχικά για πτώση ατόμου στη θάλασσα. Μόλις όμως το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους του λιμενικού έφτασε στο σημείο εντόπισε τον 44χρονο να κρέμεται από σωσίβιο. Aνασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Ο ιδιοκτήτης του σκάφους είπε στους λιμενικούς ότι τσακώθηκε μαζί του μέσα στο καΐκι, γλίστρησε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, αλλά πνίγηκε γιατί δεν ήξερε να κολυμπά. Ωστόσο αυτοί οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τους λιμενικούς και του πέρασαν χειροπέδες, καθώς το θύμα έφερε σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, μώλωπες στο πρόσωπο και εμφανή ίχνη πάλης. Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν συλληφθεί πρόσφατα για κατοχή ποσοτήτων ναρκωτικών. 


 

