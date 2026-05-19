Αθωώθηκε σήμερα, 19/5, στο Εφετείο ο Στέφανος Κασσελάκης, που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για παράβαση του πόθεν έσχες όσο ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Το ρεπορτάζ είναι της δικαστικής συντάκτριας του Star, Τασούλας Παπανικολάου.

Ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε κατηγορούμενος για πλημμέλημα εξαιτίας εταιρείας που είχε στο εξωτερικό όσο ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και από την οποία πληρώθηκαν απλήρωτοι εργαζόμενοι στο κόμμα. Όπως είπε σήμερα στο δικαστήριο, δε γνώριζε την ελληνική νομοθεσία που απαγόρευε την επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό για Έλληνα πολιτικό αρχηγό και δεν μπορούσε να αφήσει εργαζόμενους απλήρωτους τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Ο εισαγγελέας της έδρας, στην πρότασή του, ζήτησε να αθωωθεί, καθώς είπε ότι δεν υπήρχε δόλος, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι τα κίνητρα του Στέφανου Κασσελάκη ήταν αγαθά. Ήθελε να διασφαλίσει ότι κανείς εργαζόμενος δε θα έμενε απλήρωτος. Ο κύριος Κασσελάκης, όταν άκουσε τη λέξη αθώος από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, βγήκε από την αίθουσα φανερά συγκινημένος και μας είπε ότι ανακουφίστηκε.

Πριν από έναν χρόνο είχε καταδικαστεί σε τριάντα μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή και πενήντα χιλιάδες ευρώ πρόστιμο.

Η ανακοίνωση του κόμματος «Δημοκράτες» για την αθώωση του Στέφανου Κασσελάκη

Αθώος ο Στεφανος Κασσελακης

Έκθετοι ΜΜΕ & πολιτικοί αντίπαλοι,

που επιδίωξαν τη άδικη σπίλωση του.

Η σημερινή αθωωτική απόφαση για τον Στέφανο Κασσελάκη αποτελεί μια ξεκάθαρη νομική και πολιτική απάντηση απέναντι σε μια συντονισμένη προσπάθεια ενοχοποίησης και σπίλωσης του , που εξελίχθηκε επί μήνες στη δημόσια σφαίρα.

Από την πρώτη στιγμή, μια υπόθεση με σαφή νομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά παρουσιάστηκε από μέρος του πολιτικού συστήματος και σημαντική μερίδα των Μέσων Ενημέρωσης , ως δήθεν μείζον σκάνδαλο, μέσα από διαρροές, τηλεοπτικά πάνελ, μονομερείς ερμηνείες, σχόλια και προειλημμένες πολιτικές καταδίκες.

Σήμερα, η Δικαιοσύνη κατέρριψε οριστικά αυτό το κατασκευασμένο αφήγημα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ήδη από το πρωτοβάθμιο στάδιο της εκδίκασης, η εισήγηση της Εισαγγελέως ήταν αθωωτική, με σαφή αναφορά στην απουσία δόλου και πραγματικής παραβατικής πρόθεσης. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι η προσπάθεια ποινικοποίησης και πολιτικής εργαλειοποίησης της υπόθεσης δεν στηρίχθηκε σε ουσιαστικά δεδομένα, αλλά στην επιδίωξη πολιτικής φθοράς.

Όταν ακόμη και η εισαγγελική πρόταση αναγνώριζε εξαρχής ότι δεν στοιχειοθετείται ουσιαστικό ποινικό αδίκημα, γεννώνται εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο η αρχική αντιμετώπιση της υπόθεσης υπηρέτησε την απονομή δικαιοσύνης ή λειτούργησε ως μηχανισμός πολιτικής δίωξης.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί ταυτόχρονα ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στη λογική της τηλεοπτικής δίκης, της πολιτικής ανθρωποφαγίας και της συστηματικής προσπάθειας σπίλωσης πολιτικών προσώπων χωρίς πραγματικά στοιχεία.

Αναμένουμε να υπάρξει με την αντίστοιχη ένταση η προβολή της αθώωσης και η δημόσια αποκατάσταση της αλήθειας, όπως ακριβώς συνέβη επί μήνες με την προβολή των κατηγοριών και τη δημιουργία κλίματος ενοχοποίησης.

Η δημοσιογραφική ευθύνη και ο σεβασμός στους θεσμούς δεν μπορούν να λειτουργούν επιλεκτικά. Όσοι έσπευσαν να καταδικάσουν πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη οφείλουν σήμερα να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην αλήθεια, στη δημοκρατία και στην ενημέρωση των πολιτών.

Ο πρόεδρος του Κόμματος ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-ΠΚ , Στέφανος Κασσελάκης στάθηκε από την πρώτη στιγμή με διαφάνεια, θεσμική σοβαρότητα και απόλυτο σεβασμό στη δικαστική διαδικασία.

Η σημερινή δικαίωση αποδεικνύει ότι η Αλήθεια δεν διαμορφώνεται από πολιτικές σκοπιμότητες, επικοινωνιακούς μηχανισμούς και τηλεοπτικά δικαστήρια, αλλά από τη Δικαιοσύνη και τους δημοκρατικούς θεσμούς.