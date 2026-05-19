Η υπόθεση που αφορά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, έχει προκαλέσει σοκ στην Ισπανία και έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα των τελευταίων ημερών. Ο επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024, όταν έπεσε σε χαράδρα κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή του Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη. Αρχικά, οι Αρχές αντιμετώπισαν το περιστατικό ως δυστύχημα, ωστόσο η πορεία της έρευνας οδήγησε σε νέα δεδομένα και τελικά στην εμπλοκή του γιου του, Τζόναθαν Άντικ.

Ο δικαστής που χειρίζεται την υπόθεση αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του μεγαλύτερου γιου του, Τζόναθαν Άντικ, κρίνοντάς τον ύποπτο για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση που εξακολουθεί να ερευνάται από τις ισπανικές Αρχές. Παρά τη σοβαρότητα των εξελίξεων, ο Τζόναθαν Άντικ δεν οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Στο πλαίσιο των περιοριστικών όρων που του επιβλήθηκαν, είναι υποχρεωμένος να δίνει το «παρών» κάθε εβδομάδα στο δικαστήριο, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και στην αφαίρεση του διαβατηρίου του. Επιπλέον, του απαγορεύτηκε η έξοδος από την Ισπανία μέχρι να προχωρήσει η έρευνα και να ξεκαθαρίσει πλήρως η υπόθεση.

Οι συνήγοροί του κινήθηκαν άμεσα, ολοκληρώνοντας τις απαραίτητες διαδικασίες για την καταβολή της εγγύησης, προκειμένου να αποφευχθεί η παραμονή του έστω και για μία νύχτα στη φυλακή.

Mango: Οι αντιφάσεις που άλλαξαν την πορεία της έρευνας

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τζόναθαν Άντικ ήταν το μοναδικό άτομο που βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του τη στιγμή της πτώσης. Οι πρώτες καταθέσεις του είχαν θεωρηθεί επαρκείς ώστε η υπόθεση να χαρακτηριστεί ατύχημα. Ωστόσο, μήνες αργότερα, οι αστυνομικές Αρχές επανεξέτασαν το υλικό της έρευνας και φέρεται να εντόπισαν αντιφάσεις στις περιγραφές του σχετικά με το πώς συνέβη το περιστατικό.

Η επανέναρξη της έρευνας έγινε το 2025 και σταδιακά οι υποψίες εντάθηκαν. Οι αστυνομικοί άρχισαν να εξετάζουν εκ νέου τα ιατροδικαστικά στοιχεία, τις μαρτυρίες αλλά και τις κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά την πεζοπορία. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο Τζόναθαν φέρεται να μπήκε επίσημα στο μικροσκόπιο των ανακριτικών Αρχών ως ύποπτος, ενώ σήμερα συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο με χειροπέδες, εικόνα που έκανε τον γύρο των διεθνών μέσων.

Παρά τις εξελίξεις, η οικογένεια Άντικ επιμένει ότι ο 45χρονος συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του. Νομικοί κύκλοι στην Ισπανία τονίζουν επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει οριστική απόδειξη εγκληματικής ενέργειας και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

🔴 Jonathan Andic entra esposat als jutjats de Martorell per prestar declaració.



Està acusat de la mort del seu pare, el fundador de Mango.



➕ Info: https://t.co/qyoTemIZ0R pic.twitter.com/D8LoGyU4sM — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 19, 2026

Η διαμάχη για την κληρονομιά και το μέλλον της Mango

Την ίδια ώρα, πίσω από τη δικαστική έρευνα φαίνεται πως εξελισσόταν και μια έντονη οικογενειακή διαμάχη γύρω από την περιουσία και τη διοίκηση της Mango. Ο Ίσακ Άντικ θεωρούνταν ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ισπανίας, με περιουσία που εκτιμάται στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά τον θάνατό του, ο έλεγχος της αυτοκρατορίας της Mango πέρασε στα παιδιά του, γεγονός που προκάλεσε εσωτερικές εντάσεις.

Jonathan Andic ha entrat als jutjats de Martorell emmanillat i amb el cap cot aquest dimarts. Els Mossos d'Esquadra han detingut el fill del propietari de Mango Isak Andic, per la mort del seu pare, que va morir als 71 anys en caure per un barranc quan feia senderisme a Collbató.… pic.twitter.com/45i9aSeKE9 — diariARA (@diariARA) May 19, 2026

Η τελευταία διαθήκη του επιχειρηματία προέβλεπε ισότιμη κατανομή της περιουσίας ανάμεσα στα τρία παιδιά του, ενώ υπήρχαν και ειδικές οικονομικές προβλέψεις για πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος. Δημοσιεύματα στην Ισπανία αναφέρουν ότι υπήρξαν διαφωνίες σχετικά με τα ποσά και τον τρόπο διαχείρισης της κληρονομιάς, κάτι που φαίνεται πως επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο οικογενειακό κλίμα.

Παρά την αναστάτωση, η Mango συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της και διατηρεί ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά μόδας, με χιλιάδες καταστήματα σε δεκάδες χώρες. Ωστόσο, η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην εικόνα της εταιρείας, καθώς η οικογένεια που δημιούργησε το brand βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας πολύκροτης δικαστικής έρευνας με διεθνή απήχηση.