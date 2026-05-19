Ο Γιάννης από τη Λεμεσό της Κύπρου παρουσίασε στη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο ένα δισκοπότηρο το οποίο όμως ποτέ δεν κατάφερε να φτάσει στο δωμάτιο των αγοραστών.

Ο ίδιος είπε πως το αντικείμενό του είναι φτιαγμένο από χρυσό 18 καρατίων και το έχει στην κατοχή του 22 χρόνια και δήλωσε ενθουσιασμένος που πήγε στο Cash or Trash, την εκπομπή που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα.

Ο Θάνος Λούδος έλεγξε τα λεγόμενα του πωλητή ελέγχοντας τις σφραγίδες που φέρει το ιερό αντικείμενο και διαπίστωσε πως δεν είναι χρυσό το δισκοπότηρο αλλά ούτε και ασημένιο.

Έτσι επειδή το αντικείμενο δεν είχε τίποτα από όλα όσα ισχυρίστηκε ο πωλητής ο ίδιος αποφάσισε να μην το πάει μπροστά στους αγοραστές καθώς όπως είπε εκείνος που του το πούλησε τον ξεγέλασε.



Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε πως το αντικείμενο δεν είναι πολύτιμο και αξίζει 350 ευρώ. Ο Γιάννης στενοχωρήθηκε, όμως η οικοδέσποινα του Cash or Trash Δέσποινα Μοιραράκη του είπε πως πρέπει να νιώθει καλά αφού έμαθε, έστω και αργά πως αυτοί που του το πούλησαν, τον ξεγέλασαν.

