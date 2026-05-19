MasterChef Χάρης: «Με δυσκόλεψε κυρίως η απόσταση από τη γυναίκα μου»

Η αντίδρασή της όταν τον είδε και η στενή σχέση του με τον Μιχάλη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χάρης Τσαν αποχώρησε από το MasterChef 10, εκφράζοντας τη στεναχώρια του για την μπριγάδα του.
  • Δυσκολεύτηκε κυρίως από την απόσταση από τη γυναίκα του και τον εγκλεισμό.
  • Εκφράζει επιθυμία να αποκτήσει παιδί, επηρεασμένος από τη σχέση του Φίλιππου με το παιδί του.
  • Ελπίζει να κερδίσει ο Μιχάλης, αλλά αναγνωρίζει τη δύναμη της κόκκινης μπριγάδας, ειδικά του Πάνου.
  • Η αποχώρηση του Χάρη συγκίνησε τους παρουσιαστές και τους συμπαίκτες του.

Μια τεράστια ανατροπή σημειώθηκε στο χθεσινό επεισόδιο, με τον Χάρη Τσαν να αποχαιρετά το MasterChef 10.

Μιλώντας στο Breakfast@Star την Τρίτη 19/5, ο Χάρης εξομολογήθηκε πως στεναχωρήθηκε που αποχωρίστηκε την μπριγάδα του, καθώς στόχος του ήταν να φτάσει μαζί τους μέχρι τη «Μητέρα των Μαχών». 

MasterChef: Ξεκινά η Silver Εβδομάδα με χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ

«Νιώθω στεναχωρημένος από τη μία πλευρά που αφήνω πίσω την μπριγάδα μου. Ήθελα πάρα πολύ να είμαι δίπλα τους μέχρι το τέλος», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Όλοι έχουμε πάει εκεί για τον ίδιο σκοπό. Όλοι έχουμε πάει για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ναι μεν ένας θα είναι ο νικητής και εγώ προσπάθησα γι’ αυτό, αλλά δυστυχώς πάντα θα υπάρχει μια κακή μέρα και δεν ξέρουμε πότε θα είναι. Για μένα ήταν χθες το βράδυ, οπότε και αποχώρησα από το παιχνίδι».

Ο Χάρης αποχώρησε από το MasterChef 10 λίγο πριν τη Silver Εβδομάδα!

Το γεγονός ότι έβαλε την μπλε μπριγάδα πάνω από τις προσωπικές του φιλοδοξίες συγκίνησε τον Ετεοκλή Παύλου, με τον διαγωνιζόμενο να εξηγεί: «Είμαι ένας πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Δένομαι πάρα πολύ με τους ανθρώπους και γι’ αυτό νιώθω ότι τους άφησα στη μέση του δρόμου», τόνισε.

MasterChef 2026: Ποιον έστειλε στην μπλε μπριγάδα ο Ανδρέας;

Ένας άνθρωπος με τον οποίο ήρθε πιο κοντά ο Χάρης ήταν ο Μιχάλης: «Ο Μιχάλης είναι αδερφός. Όταν άνοιξα την πόρτα και κοίταξα πίσω, η πρώτη μου σκέψη ήταν: “Ρε Χάρη, αφήνεις τον Μιχάλη μόνο του πίσω;”. Αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη», παραδέχτηκε, επιβεβαιώνοντας τη στενή τους σχέση.

Ο Χάρης αποκάλυψε επίσης τι τον δυσκόλεψε περισσότερο στον διαγωνισμό, αλλά και ποια ήταν η πρώτη αντίδραση της γυναίκας του όταν τον είδε: «Εμένα με δυσκόλεψε ο εγκλεισμός και κυρίως η απόσταση από τη γυναίκα μου. Μετά έρχονται οι φίλοι και η οικογένεια.

Τρελάθηκε όταν με είδε. Απλώς στεναχωριέμαι που δεν ολοκλήρωσα την υπόσχεσή μου να την πάω για ψώνια. Με αυτόν τον σκοπό είχα μπει στον διαγωνισμό. Καλά, αστειεύομαι, αλλά ήταν κι αυτό ένα κομμάτι», είπε με χιούμορ.

MasterChef: Η εξομολόγηση του Χάρη συγκίνησε τον Φίλιπ

Οι παρουσιαστές δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους, ακούγοντας τον Χάρη να λέει στο χθεσινό επεισόδιο ότι θέλει να αποκτήσει ένα παιδί με τη γυναίκα της ζωής του. Όπως εξήγησε, η έντονη επιθυμία του να γίνει πατέρας γεννήθηκε βλέποντας τη σχέση του Φίλιππου με το παιδί του, η οποία τον επηρέασε βαθιά.

«Γενικά είχα έρθει πάρα πολύ κοντά με τον Φίλιππο και έβλεπα την αγάπη που είχε για το παιδί του. Κάπως με άγγιξε περισσότερο εκεί μέσα. Γι’ αυτό και όλα αυτά τα λόγια», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, προβλέπει πως ο Πάνος έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει, αν και ελπίζει στην ανατροπή και σε νίκη του Μιχάλη: «Σίγουρα θέλω να το πάρει ο Μιχάλης. Αυτό δεν το συζητάω. Μακάρι να κερδίσει εκείνος. Αλλά, πέρα από αυτό, η κόκκινη μπριγάδα είναι πάρα πολύ δυνατή. Φέτος πραγματικά χαίρομαι, γιατί είχαμε πολύ καλό ανταγωνισμό και γι’ αυτό αποφάσισα να πάω. Είχα ξαναδηλώσει συμμετοχή, αλλά δεν τα είχα καταφέρει. Πιστεύω, όμως, ότι κάποιος από την κόκκινη μπριγάδα θα το πάρει φέτος και ποντάρω πάρα πολύ στον Πάνο», κατέληξε ο Χάρης.

