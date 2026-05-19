Το Rebirth του Μελαχρινού Βελέντζα, Δωρεάν στον Εθνικό Κήπο

Μετά την πρόσφατη και επιτυχημένη παρουσίαση του Rebirth στην Πλάκα, ο Μελαχρινός Βελέντζας μας καλεί εκ νέου στον κόσμο της νέας του διαδραστικής παράστασης στο πλαίσιο του δημοφιλούς Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων This Is Athens City Festival 2026.

Αυτή τη φορά, ο Εθνικός Κήπος θα αποτελέσει τον σκηνικό χώρο, όπου υπό φυσικό φως, ο performer, πιανίστας και παραγωγός θα εγκαταστήσει παρατημένα πιάνα.

Με αφορμή τις ιστορίες αυτών των πιάνων και των ανθρώπων που κάποτε έπαιζαν σε αυτά, προσκαλεί επί σκηνής τους θεατές για να ενορχηστρώσει τις αφηγήσεις τους συνθέτοντας τη συλλογική παρτιτούρα μιας μουσικής που αφήσαμε στη μέση.

«Τα πιάνα είναι όπως οι άνθρωποι: έχουν ανάγκη την επαφή. Όταν ήμουν μικρός, θυμάμαι να διαβάζω αρκετά συχνά την αυστηρή φράση, που συνήθως αναγραφόταν σ’ ένα κιτρινισμένο χαρτάκι πάνω στο κλειστό καπάκι του πιάνο: “ΜΗΝ ΕΓΓΙΖΕΤΕ”.

Στον δημόσιο χώρο του Εθνικού Κήπου, θα μεταφέρω εγκαταλελειμμένα πιάνα από τον ιδιωτικό χώρο κάποιων σπιτιών της Αθήνας. Ένα από αυτά θα ηχήσει ξανά μετά από χρόνια μέσα από μία τελετουργική διαδικασία και με την δική σας ενεργή αφήγηση επί σκηνής. Η ιστορία του θα ειπωθεί με μάρτυρες όλους εμάς.

Το πιάνο και κάθε παρατημένο πιάνο δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αφορμή να ξανασκεφτούμε τον τρόπο ζωής μας. Συμβολίζει όλα εκείνα που αγαπούσαμε και τα αφήσαμε στη μέση.

Μέσα από το Rebirth σας προσκαλώ να απαλύνουμε όλα εκείνα που μας χωρίζουν και να επιστρέψουμε σε όλα εκείνα που πραγματικά έχουμε ανάγκη και που μας ενώνουν.

Το πιάνο φθείρεται όταν δεν παίζεται. Όχι όταν παίζεται. ‘Οπως ακριβώς φθείρεται και ματαιώνεται κι ο ίδιος ο άνθρωπος, όταν απωλέσει τη χαρά του παιχνιδιού και την ουσία της σύνδεσης.»

Μελαχρινός Βελέντζας

Το Rebirth, που ενσωματώνει στοιχεία installation, performance και happening, αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της μακροχρόνιας έρευνας του Μελαχρινού Βελέντζα, ο οποίος συγκεντρώνει πιάνα που εδώ και χρόνια δεν παίζουν.

Παράλληλα, καταγράφει τις ιστορίες αυτών των πιάνων και των ανθρώπων, που κάποτε έπαιζαν σε αυτά. Το σύνολο αυτού του ερευνητικού υλικού θα αποτυπωθεί στο Κοιμητήριο Πιάνων που ήδη προετοιμάζεται: μία μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση με παράλληλες δράσεις, όπου ένας

Χορός πιάνων και ανθρώπινων ιστοριών θα συνθέσουν τη συλλογική παρτιτούρα, που θα προσκαλεί τον επισκέπτη να θυμηθεί.

Να (ξανά)παίξει.

Πληροφορίες

Rebirth ~ ιστορίες ανθρώπων σε άρση ~

Παρασκευή 22 Μαΐου

Εθνικός Κήπος | 18:00 - 19:30 | info

*λόγω του ωραρίου λειτουργίας του Εθνικού Κήπου, η παράσταση ολοκληρώνεται ακριβώς στις 19:30.

Είσοδος Ελεύθερη

Συντελεστές

Σύλληψη - Έρευνα - Σκηνογραφία - Performance - Μουσική εκτέλεση: Μελαχρινός Βελέντζας

Φωτογραφίες: Μαρίζα Καψαμπέλη

Ήχος - Βοηθός Παραγωγής: Λευτέρης Δούρος

