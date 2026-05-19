Στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star μίλησε ο Παύλος Σταματόπουλος και σχολίασε τις πιθανές αλλαγές στην τηλεόραση την επόμενη σεζόν.

Με αφορμή συζητήσεις γύρω από την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ και τις εξελίξεις σε τηλεοπτικά πρότζεκτ, ο παρουσιαστής δήλωσε με χιούμορ: «Θα εκνευριστώ αν η Βάλια κάνει μόνη της εκπομπή πριν από μένα».

O Παύλος Σταματόπουλος αποκάλυψε παράλληλα και τη δική του επιθυμία να βρεθεί ξανά στο «τιμόνι» τηλεοπτικής εκπομπής μετά από χρόνια εμπειρίας.

Λίγο αργότερα, η Βάλια Χατζηθεοδώρου εμφανίστηκε on camera και δέχτηκε ερώτηση για το αν υπάρχει περίπτωση να αναλάβει το MyStyle Rocks. Η ίδια απάντησε με χαμόγελο, βάζοντας τέλος στα σενάρια, λέγοντας ουσιαστικά πως κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδια, αλλά θα το ήθελε πολύ!

«Ναι, γιατί δεν μπορώ να το παρουσιάσω;» είπε η Βάλια στον φίλο της, Παύλο με παράπονο για την παρουσίαση της εκπομπής μόδας.