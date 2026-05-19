Τσιμιτσέλης: «Θα Μπορούσα Να Έρθω Σε Δύσκολη Θέση»

Τσιμιτσέλης: «Δεν ήταν δικό μου λάθος, θα μπορούσα να έρθω σε δύσκολη θέση»

Θα συνεχίσει την ταξιδιωτική εκπομπή του;

Για το πρόσφατο τεχνικό λάθος που έγινε στον αέρα της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» με το μικρόφωνό του που έμεινε ανοιχτό μίλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην εκπομπή Breakfast@Star και στη δημοσιογράφο Λιάνα Ζημάλη.

ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ

«Προφανώς ήταν ένα λάθος του ηχολήπτη που δεν απομόνωσε το βίντεο και άφησε να περάσει ο ήχος στον αέρα. Όταν είσαι σε μια ζωντανή εκπομπή και παίζουν κάποια βίντεο, δε μπορείς να είσαι και μουγκός, σχολιάζεις, μιλάς, λες από το πιο σοβαρό μέχρι τη μεγαλύτερη βλακεία. Δεν το έκανε και το παιδί επίτηδες, καταλάθος έγινε. Ελπίζω να μην επαναληφθεί γιατί εσωτερικά και μεταξύ μας μπορεί να πούμε ό,τι βλακεία μπορείς να φανταστείς.

Δημόσια, πολλά από τα πράγματα που συζητάμε δε θα τα λέγαμε. Καλό είναι, όταν είναι κάτι δημόσιο να τοποθετείσαι, και όταν είναι κάτι για μεταξύ μας κατανάλωση, να μείνει μεταξύ μας. Δεν του είπα κάτι, γιατί δεν είναι η δουλειά μου να κάνω επιπλήξεις, αλλά ήταν κάτι που δεν ήταν δικό μου λάθος…Θα μπορούσα να έρθω σε πολύ δύσκολή θέση, λέγοντας κάτι που δε θα ήθελα να πω δημόσια. Άνθρωποι είμαστε όμως, λάθη συμβαίνουν και θα ξανασυμβούν, με ψυχραιμία αντιμετωπίστηκε, οπότε όλα καλά», είπε χαρακτηριστικά.

Θα συνεχίσει την ταξιδιωτική εκπομπή;

«Δε ξέρω τίποτα ακόμα, δεν έχουμε συζητήσει ακόμα για του χρόνου»  είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για το αν θα τον δούμε να συνεχίζει και του χρόνου με την ταξιδιωτική εκπομπή.

Για τον Σταύρο Φλώρο στο Survivro: «Στάθηκε πολύ άτυχο αυτό το παιδί»

Σε άλλο σημείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σχολίασε και το ατύχημα που είχε ο Σταύρος Φλώρος στο Survivor λέγοντας: «Δε ξέρω τι ακριβώς έγινε. Είναι ένα γεγονός που προκαλεί μόνο θλίψη. Στάθηκε πολύ άτυχο αυτό το παιδί, αλλά η ζωή του θα συνεχιστεί γι’ αυτόν και ελπίζω να συνεχιστεί πάρα πολύ καλά».

Θα πάει στον γάμο της Δανάης Μπάρκα;

Τέλος, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέφερε ότι το καλοκαίρι θα είναι σε περιοδεία με την παράσταση που πρωταγωνιστεί γι’ αυτό και δε θα πάει σε κανέναν γάμο, ούτε και σε εκείνον της Δανάης Μπάρκα. «Δε θα παρευρεθώ σε κανέναν γάμο, ούτε στης Δανάης ούτε κάπου αλλού… Δε θα σας πω αν έχω πάρει προσκλητήριο» είπε.

