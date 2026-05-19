Σε θέση ισχύος όπως είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς είναι οι κόκκινοι καθώς είναι 7 και οι μπλε 4. Έτσι ο καταξιωμένος σεφ είπε στον Ανδρέα τον αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας να αποφασίσει ποιον παίκτη θα στείλει στους μπλε.

Αυτή ήταν μία απόφαση δύσκολη για τον Ανδρέα, όπως ο ίδιος τόνισε. Ο αρχηγός της κόκκινης ομάδας ανέφερε πως θα πάει εκείνος στους μπλε, εξηγώντας πως είναι όλοι τόσο καλοί παίκτες που του ήταν αδύνατο να αποφασίσει ποιον θα στείλει στους μπλε.

Οι συμπαίκτες του στην ομάδα ανέφεραν πως τον τιμά αυτό που κάνει, καθώς δείχνει το ήθος του. Και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είχε την ίδια άποψη και παρότρυνε τους παίκτες να τον χειροκροτήσουν.

Ο Ανδρέας πήγε στον εξώστη δίπλα από την καινούργια του μπριγάδα. Από σήμερα ανήκει στους μπλε.

Δείτε το MasterChef 10