Σαν Ντιέγκο: Πυροβολισμοί σε Ισλαμικό Κέντρο

Συναγερμός σήμανε στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ για πυροβολισμούς σε Ισλαμικό κέντρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τους πυροβολισμούς στο Σαν Ντιέγκο, υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον δύο νεκρούς και για τραυματίες.

UPDATE: Aerial footage shows a person lying in pool of blood following a reported shooting at the Islamic Center of San Diego as authorities respond to the scene.



Active shooter at Islamic Center of San Diego, CA. USA



At least 2 people have been killed, and multiple injured. Police & SWAT on scene in Clairemont. The area has been under locked down.



Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο ανέφερε ότι είναι ενήμερος για «περιστατικό με πυροβολισμούς» στο Ισλαμικό Κέντρο της συνοικίας Κλερμόντ της πόλης, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών δημόσιας ασφάλειας.

I am aware of the active shooter situation at the Islamic Center of San Diego in Clairemont and am continuing to receive updates from law enforcement. Emergency personnel are on scene and actively working to protect the community and secure the area. — San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) May 18, 2026

Την ίδια έκκληση απηύθυνε το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Ντιέγκο, το οποίο προσθέτει ότι αστυνομικοί βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και ότι θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες όταν είναι διαθέσιμες.