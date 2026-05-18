Σαν Ντιέγκο: Πυροβολισμοί σε Ισλαμικό Κέντρο

Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες στην περιοχή Κλερμόντ

18.05.26 , 23:00
Συναγερμός σήμανε στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ για πυροβολισμούς σε Ισλαμικό κέντρο. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τους πυροβολισμούς στο Σαν Ντιέγκο, υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον δύο νεκρούς και για τραυματίες.

Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο ανέφερε ότι είναι ενήμερος για «περιστατικό με πυροβολισμούς» στο Ισλαμικό Κέντρο της συνοικίας Κλερμόντ της πόλης, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών δημόσιας ασφάλειας.

Την ίδια έκκληση απηύθυνε το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Ντιέγκο, το οποίο προσθέτει ότι αστυνομικοί βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και ότι θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες όταν είναι διαθέσιμες.

 

 

