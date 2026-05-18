Παρά τον σάλο που δημιουργήθηκε λόγω της κρατικής χρηματοδότησης της ταινίας «Οδύσσεια», που παρουσιάζει μαύρη την Ωραία Ελένη, το υπουργείο Πολιτισμού εμφανίζεται αμετανόητο.

Ο διευθυντής σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου, τόνισε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα: «Αφήσαμε να περάσουν κάποιες μέρες ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιοι του υπουργείου Πολιτισμού, όπου υπάγεται το ΕΚΚΟΜΕΔ, και ρωτήσαμε σήμερα το αυτονόητο που αναρωτιούνται όλοι οι Έλληνες: Μήπως θα το ξανασκεφτείτε πριν εκταμιεύσετε το ποσό των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον κρατικό κορβανά, για την ενίσχυση της ταινίας;».

Το υπουργείο απάντησε για κάτι άλλο:

«Το ΕΚΚΟΜΕΔ χρηματοδότησε την ταινία μέσω προκαθορισμένης αξιοκρατικής διαδικασίας, πράγμα το οποίο πράττει πάντοτε. Η πάγια θέση του υπουργείου είναι ότι η Τέχνη δεν λογοκρίνεται».

«Εμείς βέβαια ρωτούσαμε αν η Τέχνη χρηματοδοτείται χωρίς έλεγχο», ανέφερε ο Ηλίας Παπανικολάου, συμπληρώνοντας πως η αλήθεια είναι ότι ποτέ κανείς δεν διάβασε το σενάριο και κανείς δεν κοίταξε ποιο θα είναι το «καστ» της ταινίας.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η παραγωγή θα εισπράξει «δώρο» 6.500.000 ευρώ κατευθείαν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εντύπωση προκαλεί επίσης ότι ο αρχικός φάκελος είχε το όνομα «Το Παραμύθι του Τσάρλι» (Charlie΄s Tale) και όχι «Οδύσσεια», ενώ το ΕΚΚΟΜΕΔ αντιμετωπίζει την ταινία καθαρά ως μυθοπλασία χωρίς να λαμβάνει υπ'όψιν του την ιστορικότητα της εποχής.

