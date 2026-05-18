Αμετανόητο το Υπουργείο Πολιτισμού θα χρηματοδοτήσει τη «μαύρη» Ωραία Ελένη

Παρά τις αντιδράσεις

Αμετανόητο το Υπουργείο Πολιτισμού θα χρηματοδοτήσει τη «μαύρη» Ωραία Ελένη
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (18/5/2026)

Παρά τον σάλο που δημιουργήθηκε λόγω της κρατικής χρηματοδότησης της ταινίας «Οδύσσεια», που παρουσιάζει μαύρη την Ωραία Ελένη, το υπουργείο Πολιτισμού εμφανίζεται αμετανόητο.

Ο διευθυντής σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου, τόνισε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα: «Αφήσαμε να περάσουν κάποιες μέρες ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιοι του υπουργείου Πολιτισμού, όπου υπάγεται το ΕΚΚΟΜΕΔ, και ρωτήσαμε σήμερα το αυτονόητο που αναρωτιούνται όλοι οι Έλληνες: Μήπως θα το ξανασκεφτείτε πριν εκταμιεύσετε το ποσό των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον κρατικό κορβανά, για την ενίσχυση της ταινίας;».

Το υπουργείο απάντησε για κάτι άλλο:

«Το ΕΚΚΟΜΕΔ χρηματοδότησε την ταινία μέσω προκαθορισμένης αξιοκρατικής διαδικασίας, πράγμα το οποίο πράττει πάντοτε. Η πάγια θέση του υπουργείου είναι ότι η Τέχνη δεν λογοκρίνεται».

«Εμείς βέβαια ρωτούσαμε αν η Τέχνη χρηματοδοτείται χωρίς έλεγχο», ανέφερε ο Ηλίας Παπανικολάου, συμπληρώνοντας πως η αλήθεια είναι ότι ποτέ κανείς δεν διάβασε το σενάριο και κανείς δεν κοίταξε ποιο θα είναι το «καστ» της ταινίας.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η παραγωγή θα εισπράξει «δώρο» 6.500.000 ευρώ κατευθείαν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εντύπωση προκαλεί επίσης ότι ο αρχικός φάκελος είχε το όνομα «Το Παραμύθι του Τσάρλι» (Charlie΄s Tale) και όχι «Οδύσσεια», ενώ το ΕΚΚΟΜΕΔ αντιμετωπίζει την ταινία καθαρά ως μυθοπλασία χωρίς να λαμβάνει υπ'όψιν του την ιστορικότητα της εποχής.

 

