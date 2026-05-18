Μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου με φόντο το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πέντε από τους συλληφθέντες είναι μέλη της ίδιας οικογένειας και κατηγορούνται για εκβιασμούς και πράξεις αντεκδίκησης σε βάρος κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη, το ελληνικό FBI πέρασε χειροπέδες σε τρία φερόμενα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, έναν 43χρονο και δύο ανιψιούς του, οι οποίοι κατηγορούνται για εκβιασμούς, απάτες, εμπρησμούς, φθορές ακόμα και για αρπαγή αγροτικών εκτάσεων.

Πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ φαίνεται ότι είχαν εισπράξει από αγροτικές επιδοτήσεις με παράνομο τρόπο τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Είχαν επιβάλει ένα καθεστώς τρόμου στην περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνου και όσοι αγρότες αρνούνταν να τους παραχωρήσουν τα χωράφια τους και να συνεργαστούν μαζί τους δέχονταν αντίποινα. Κατέστρεφαν καλλιέργειες, έκαψαν αυτοκίνητο, απειλούσαν τα θύματά τους - τα οποία ξεπερνούν τα σαράντα - και προκάλεσαν ζημιές άνω των 200.000 ευρώ.

Θείος και ανιψιοί ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τον εισαγγελέα Ρεθύμνου για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ συνελήφθησαν και δύο γυναίκες της ίδιας οικογένειας με ένα τρίτο άτομο, που κατηγορούνται για ζωοκλοπή.

Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και θα τους οριστεί δικάσιμος.