Ολοκληρώθηκε το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα.

Όπως μετέδωσε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει διαβιβάσει το πόρισμα του για το ντρόουν στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Λιμενικό προκειμένου να σταλεί στην δικαιοσύνη, ώστε να υπάρξει και ποινική διερεύνηση.

Τι διαπιστώνει το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ για το ντρόουν στη Λευκάδα

Τι διαπιστώνει το πόρισμα; Το ντρόουν είναι από αυτά που κατασκευάζει ουκρανική εταιρία. Όπως αποκάλυψε πρώτο το Star, οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι έχασε την επαφή με τον χειριστή του λόγω βλάβης στα συστήματά του. Επίσης είχε υποστεί βλάβη το σύστημα αυτοκαταστροφής.

Οι εκτιμήσεις στο πόρισμα είναι ότι απελευθερώθηκε από πλοίο στην ευρύτερη περιοχή και είχε στόχο τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Εκτιμάται ακόμη ότι οι χείριστες του θα πρέπει να βρίσκονταν σε κάποια, όχι πολύ μακρινή απόσταση. Η ανησυχία τώρα είναι μήπως υπάρχουν και άλλα τέτοια ντρόουν στην περιοχή μας.

