Το STAR παρουσίασε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη, το ρεπορτάζ της Κατερίνας Τσαμούρη με νέα στοιχεία για το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

To drone ήταν ειδικά κατασκευασμένο για αποστολές καμικάζι και εξέπεμπε στίγμα «τζετ σκι» για να μην ανιχνεύεται. Η Αθήνα ετοιμάζει διαβήματα για να «μην πέσουν στα μαλακά» οι υπεύθυνοι και να δοθεί η εικόνα ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, ενώ ο ψαράς που το έβγαλε στο λιμάνι αποκαλύπτει στο STAR όσα είπε και στην κατάθεσή του στο Λιμεναρχείο.

Τύπου MAMAI το ντρόουν της Ουκρανίας

«Χθες πήγα κι έδωσα και κατάθεση στο Λιμεναρχείο. Βλέπω μπροστά μου ένα μαύρο αντικείμενο, ένα μαύρο πράγμα. Υπέθεσα ότι είναι σκάφος βέβαια, επάνω στον κάβο ήταν αυτά τα δύο άτομα. Δεν ξέρω τι ήταν, Βούλγαροι. Τι ήταν; Μας κάνουν νόημα και μας λένε να τηλεφωνήσουμε στο Λιμεναρχείο. Δεν ήξερα τι είναι και το φέρνω στο λιμάνι της Βασιλικής. Άμα ήξερα θα το έπαιρνα;» δήλωσε ο ψαράς Δ. Ζώγκος που το βρήκε.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Star, το drone είχε ξεφύγει πλήρως από τον έλεγχο του χειριστή του, είχε βραχεί το σύστημα κατεύθυνσης και δεν λειτουργούσε. Μάλιστα είχε τελειώσει και το καύσιμο με το οποίο δούλευε ο κινητήρας. Το δε Πολεμικό Ναυτικό δεν θα μπορούσε να το είχε ανιχνεύσει, διότι το ίχνος που δίνει είναι ίχνος από ένα τζετ σκι. Στο drone βρέθηκε ένα εγχειρίδιο λειτουργίας γραμμένο στα ουκρανικά και στα ρωσικά, γεγονός που βγάζει νόημα γιατί δύο γλώσσες έχουν μικρές διαφορές και γιατί οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν και την ρωσική γλώσσα.

Τα εγχειρίδια λειτουργίας του ντρόουν

Όπως ανέφερε επίσης η διπλωματική συντάκτρια του STAR το βέβαιο είναι πως πρόκειται για ουκρανικό. Η κατασκευάστρια εταιρεία UFORCE υποστηρίζει ότι το drone δεν είναι δικό της, είναι τύπου MAMAI, κατασκευασμένο ειδικά για αποστολές καμικάζι.

Οι ειδικοί λένε ότι μικρή σημασία έχει ο τύπος του. Η ουσία είναι ότι ουκρανικό drone καμικάζι βρέθηκε στα χωρικά μας ύδατα. Γι αυτό και μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα των Ενόπλων Δυνάμεων και μάθουμε και τη χώρα προέλευσης, η Ελλάδα θα κάνει διαβήματα για την «καλή συμμαχό μας» Ουκρανία, αλλά το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει η Αθήνα είναι ότι η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι.

Μάλιστα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει δώσει εντολή σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις ολοκληρωθεί το πόρισμα να σταλεί στο Λιμενικό, το οποίο έχει την ευθύνη της θαλάσσιας αστυνόμευσης της χώρας, ώστε να το διαβιβάσει στην Εισαγγελία, καθώς έχουν τελεστεί ποινικά αδικήματα σχετικά με την διακινδύνευση της θαλάσσιας ασφάλειας.

«Η στάση μας υπέρ του αμυνόμενου και στο πλευρό της Ουκρανίας δεν αλλάζει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε εκπτώσεις στα ελάχιστα και αυτονόητα» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.