Νέες αποκαλύψεις: Τύπου MAMAI το ντρόουν - καμικάζι στη Λευκάδα

Διάβημα και αναζήτηση ποινικών ευθυνών εις βάρος της Ουκρανίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.05.26 , 19:08 Ducatisti στην Ελλάδα: Συμμετείχαν στην παγκόσμια γιορτή της Ducati
13.05.26 , 18:47 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Έως 15/5 η προθεσμία έκπτωσης φόρου
13.05.26 , 18:22 Victoria Swarovski: Ποια είναι η εντυπωσιακή παρουσιάστρια της Eurovision
13.05.26 , 18:17 Eurovision 2026 - Daniel Zizka: «Θα θυμάμαι αυτήν τη στιγμή για πάντα»
13.05.26 , 18:15 Ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα για μια σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ
13.05.26 , 18:01 Νέες αποκαλύψεις: Τύπου MAMAI το ντρόουν - καμικάζι στη Λευκάδα
13.05.26 , 17:28 Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
13.05.26 , 17:24 Swarovski και Ostowski: Τι είπαν για τη βραδιά του Ημιτελικού
13.05.26 , 17:08 Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
13.05.26 , 17:08 Ιρανή ηθοποιός πίσω από το «χαστούκι» της Μπριζίτ στον Μακρόν;
13.05.26 , 17:03 Τι δήλωσαν Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη για την καταδίκη του Στέφανου Χίου
13.05.26 , 16:38 Eurovision 2026: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό
13.05.26 , 16:33 Audi Platinum: Έως 10 χρόνια εγγύηση
13.05.26 , 16:26 Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
13.05.26 , 16:23 Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Τι γίνεται εάν ένας υποψήφιος αρρωστήσει
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Survivor: «Μαμά τι να στεναχωριέμαι; Ζω» - Όσα είπε η Σταύρος Φλώρος
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν πάρα πολύ από την τυχερή Νέα Σελήνη στον Ταύρο
MasterChef: Παραίτηση Γιώργου - «Κοιτιόμαστε όλοι και λέμε τι κάνει;»
Eurovision 2026: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό
Ετεοκλής για ακρωτηριασμό Σταύρου: «H επόμενη μέρα δεν είναι μία ίδια ζωή»
Τζένη Θεωνά- Δήμος Αναστασιάδης: Matchy-matchy looks σε βραδινή έξοδο
Eurovision: Η αντίδραση δημοσιογράφων στη Βιέννη στην ανακοίνωση «Greece!»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε ουκρανικό drone τύπου MAMAI στη Λευκάδα, ειδικά κατασκευασμένο για αποστολές καμικάζι.
  • Το drone εξέπεμπε στίγμα τζετ σκι και είχε βραχεί το σύστημα κατεύθυνσης, με αποτέλεσμα να μην ανιχνευθεί από το Πολεμικό Ναυτικό.
  • Βρέθηκε εγχειρίδιο λειτουργίας στα ουκρανικά και ρωσικά, επιβεβαιώνοντας την ουκρανική προέλευση του drone.
  • Η Ελλάδα προγραμματίζει διαβήματα προς την Ουκρανία και ενέργειες για την ασφάλεια των θαλάσσιων υδάτων.
  • Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει δώσει εντολή για έρευνα και ενημέρωση της Εισαγγελίας σχετικά με ποινικά αδικήματα.

Το  STAR  παρουσίασε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη, το ρεπορτάζ της Κατερίνας Τσαμούρη με νέα στοιχεία για το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

Ουκρανία: Ζητά στήριξη από την Ελλάδα αλλά χωρίς συμμαχικό πνεύμα

To drone ήταν ειδικά κατασκευασμένο για αποστολές καμικάζι και εξέπεμπε στίγμα «τζετ σκι» για να μην ανιχνεύεται. Η Αθήνα ετοιμάζει διαβήματα για να «μην πέσουν στα μαλακά» οι υπεύθυνοι και να δοθεί η εικόνα ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, ενώ ο ψαράς που το έβγαλε στο λιμάνι αποκαλύπτει στο STAR όσα είπε και στην κατάθεσή του στο Λιμεναρχείο.

Τύπου MAMAI το ντρόουν της Ουκρανίας

Τύπου MAMAI το ντρόουν της Ουκρανίας 

«Χθες πήγα κι έδωσα και κατάθεση στο Λιμεναρχείο. Βλέπω μπροστά μου ένα μαύρο αντικείμενο, ένα μαύρο πράγμα. Υπέθεσα  ότι είναι σκάφος βέβαια, επάνω στον κάβο ήταν αυτά τα δύο άτομα. Δεν ξέρω τι ήταν, Βούλγαροι. Τι ήταν; Μας κάνουν νόημα και μας λένε να τηλεφωνήσουμε στο Λιμεναρχείο. Δεν ήξερα τι είναι και το φέρνω στο λιμάνι της Βασιλικής. Άμα ήξερα θα το έπαιρνα;» δήλωσε ο ψαράς Δ. Ζώγκος που το βρήκε. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Star, το drone είχε ξεφύγει πλήρως από τον έλεγχο του χειριστή του, είχε βραχεί το σύστημα κατεύθυνσης και δεν λειτουργούσε. Μάλιστα είχε τελειώσει και το καύσιμο με το οποίο δούλευε ο κινητήρας. Το δε Πολεμικό Ναυτικό δεν θα μπορούσε να το είχε ανιχνεύσει, διότι το ίχνος που δίνει είναι ίχνος από ένα τζετ σκι. Στο drone βρέθηκε ένα εγχειρίδιο λειτουργίας γραμμένο στα ουκρανικά και στα ρωσικά, γεγονός που βγάζει νόημα γιατί δύο γλώσσες έχουν μικρές διαφορές και γιατί οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν και την ρωσική γλώσσα.

Τα εγχειρίδια λειτουργίας του ντρόουν

Τα εγχειρίδια λειτουργίας του ντρόουν 

Όπως ανέφερε επίσης η διπλωματική συντάκτρια του  STAR το βέβαιο είναι πως πρόκειται για ουκρανικό. Η κατασκευάστρια εταιρεία UFORCE υποστηρίζει ότι το drone δεν είναι δικό της, είναι τύπου MAMAI, κατασκευασμένο ειδικά για αποστολές καμικάζι.

Οι ειδικοί λένε ότι μικρή σημασία έχει ο τύπος του. Η ουσία είναι ότι ουκρανικό drone καμικάζι βρέθηκε στα χωρικά μας ύδατα. Γι αυτό και μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα των Ενόπλων Δυνάμεων και μάθουμε και τη χώρα προέλευσης, η Ελλάδα θα κάνει διαβήματα για την «καλή συμμαχό μας»  Ουκρανία, αλλά το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει η Αθήνα είναι ότι η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι.

Μάλιστα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας  έχει δώσει εντολή σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις ολοκληρωθεί το πόρισμα να σταλεί στο Λιμενικό, το οποίο έχει την ευθύνη της θαλάσσιας αστυνόμευσης της χώρας, ώστε να το διαβιβάσει στην Εισαγγελία, καθώς έχουν τελεστεί ποινικά αδικήματα σχετικά με την διακινδύνευση της θαλάσσιας ασφάλειας.  

Δένδιας: Ουκρανικό το drone στη Λευκάδα - «Eξαιρετικά σοβαρό το θέμα»

 «Η στάση μας υπέρ του αμυνόμενου και στο πλευρό της Ουκρανίας δεν αλλάζει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε εκπτώσεις στα ελάχιστα και αυτονόητα» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.   

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΥΚΑΔΑ
 |
ΝΤΡΟΟΥΝ
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top