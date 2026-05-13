Ετεοκλής για ακρωτηριασμό Σταύρου: «H επόμενη μέρα δεν είναι μία ίδια ζωή»

«Πήραν την άδεια της μαμάς μου για να μου κόψουν το πόδι» είπε ο Ετεοκλής

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, υπέστη ακρωτηριασμό ποδιού μετά από ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο.
  • Ο Ετεοκλής Παύλου, που έχει βιώσει παρόμοια εμπειρία, δήλωσε ότι η ζωή μετά τον ακρωτηριασμό είναι διαφορετική, όχι χειρότερη.
  • Η μητέρα του Σταύρου ανέφερε ότι ο γιος της δεν στενοχωριέται γιατί ζει, δείχνοντας θετική στάση.
  • Ο Ετεοκλής τόνισε τη σημασία της ψυχικής δύναμης και της στήριξης από την οικογένεια στην αποκατάσταση.
  • Η εκπομπή 'Αλήθειες με τη Ζήνα' φιλοξενεί τις δηλώσεις του Ετεοκλή.

Με αφορμή το ατύχημα που είχε ο νεαρός παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, στον Άγιο Δομίνικο και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να του ακρωτηριάσουν το πόδι, ο Ετεοκλής Παύλου, δήλωσε πως ο Σταύρος είναι πολύ γενναίος και έχει θέληση για ζωή.

Ο Ετεοκλής, που μαζί με τη σύζυγό του, Ελένη Χατζίδου είναι οι οικοδεσπότες της εκπομπής Breakfast@Star, μπορεί να μπει στην ψυχολογία του νεαρού παίκτη του Survivor καθώς και εκείνος βίωσε το ίδιο, σε ηλικία 23 ετών.

«Όσον αφορά την επόμενη μέρα δεν είναι μία ίδια ζωή, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβει ένας άνθρωπος που το βιώνει πως δεν είναι μία χειρότερη ζωή. Είναι μία διαφορετική ζωή. Η οικογένεια και αυτό το παλλικάρι έχουν πει σημαντικά πράγματα. Άκουσα να λέει η μητέρα πως ο γιος της, της είπε πως δεν στενοχωριέται γιατί ζει. το μεγαλύτερο κομμάτι της αποκατάστασης το έχουν κατακτήσει» δήλωσε ο παρουσιαστής στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και πρόσθεσε:

«Μπορεί να ακρωτηριάστηκε το πόδι του αλλά η ψυχή του δεν θα ακρωτηριαστεί ποτέ»

Ο παρουσιαστής θυμήθηκε πώς ένιωσε όταν μετά το ατύχημα που είχε, ένα team γιατρών μπήκε στο δωμάτιό του και του ανακοίνωσε πως έχασε το πόδι του. Δίπλα του ήταν η μητέρα του η οποία δεν σταμάτησε λεπτό να του κρατάει το χέρι.

«Είναι μία ευλογία το να νιώθεις πως ειναι να φεύγεις από τη ζωή αλλά ταυτόχρονα να είσαι στη ζωή. Το πώς έχεις να διαχειριστείς το μετά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό πάλευα εγω να αντιληφθώ αυτό που εκείνος το αντιλήφθηκε αμέσως»

Ο παρουσιαστής ανέφερε μάλιστα πως οι γιατροί ζήτησαν την άδεια της μαμάς του για να του κόψουν πόδι, πράγμα πολύ σκληρό για ένα γονιό. Ωστόσο η δύναμη του Ετεοκλή Παύλου σε συνδυασμό με τη στήριξη που είχε από τη μητέρα και τον αδερφό του σε όλη αυτή τη δοκιμασία τον έκαναν δυνατό και το ξεπέρασε. 
 

