Παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκατο δέχθηκε το πλοίο Ocean Link, που ποντίζει οπτική ίνα, επτά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας.
Τουρκική πρόκληση κατά την πόντιση οπτικής ίνας μεταξύ Αμοργού - Αστυπάλαιας
Σύμφωνα με πληροφορίες οι Τούρκοι προειδοποίησαν το πλήρωμα του Ocean Link ότι βρίσκεται «εκτός δικαιοδοσίας» κι εντός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι θα έπρεπε να είχε εκδώσει NAVTEX.
Άμεσα απάντησε η φρεγάτα «Αδρίας», που επίσης βρισκόταν στο σημείο και παρενέβη δια ασυρμάτου, ξεκαθαρίζοντας ότι το πλοίο βρίσκεται «εντός δικαιοδοσίας».
Παρά τη φραστική παρενόχληση από την τουρκική φρεγάτα, το Ocean Link συνέχισε τις εργασίες του.
Παρόμοιο σκηνικό είχε σημειωθεί και τον περασμένο Ιανουάριο.