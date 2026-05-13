Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε τον Ocean Link στην Αστυπάλαια

Οι Τούρκοι είπαν ότι βρίσκονταν «εκτός δικαιοδοσίας»

13.05.26 , 13:19 Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε τον Ocean Link στην Αστυπάλαια
Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε τον Ocean Link - Βίντεο ΑΝΤ1

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link κοντά στην Αστυπάλαια.
  • Οι Τούρκοι ισχυρίστηκαν ότι το Ocean Link βρισκόταν εκτός δικαιοδοσίας τους.
  • Η ελληνική φρεγάτα "Αδρίας" παρενέβη και υποστήριξε ότι το πλοίο είναι εντός ελληνικής δικαιοδοσίας.
  • Το Ocean Link συνέχισε τις εργασίες του παρά την τουρκική παρενόχληση.
  • Παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί και τον Ιανουάριο.

Παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκατο δέχθηκε το πλοίο Ocean Link, που ποντίζει οπτική ίνα, επτά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας

Τουρκική πρόκληση κατά την πόντιση οπτικής ίνας μεταξύ Αμοργού - Αστυπάλαιας

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Τούρκοι προειδοποίησαν το πλήρωμα του Ocean Link ότι βρίσκεται «εκτός δικαιοδοσίας» κι εντός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι θα έπρεπε να είχε εκδώσει NAVTEX. 

Αγαθονήσι: Απόπειρα τουρκικής ακταιωρού να βουλιάξει ελληνικό αλιευτικό

Άμεσα απάντησε η φρεγάτα «Αδρίας», που επίσης βρισκόταν στο σημείο και παρενέβη δια ασυρμάτου, ξεκαθαρίζοντας ότι το πλοίο βρίσκεται «εντός δικαιοδοσίας».

Παρά τη φραστική παρενόχληση από την τουρκική φρεγάτα, το Ocean Link συνέχισε τις εργασίες του.

Νέα τουρκική πρόκληση: Ανακοίνωσε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο

Παρόμοιο σκηνικό είχε σημειωθεί και τον περασμένο Ιανουάριο.
 

