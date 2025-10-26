Αγαθονήσι: Απόπειρα τουρκικής ακταιωρού να βουλιάξει ελληνικό αλιευτικό

Αποκλειστικά βίντεο ντοκουμέντα του Γιάννη Σωτηρόπουλου στο STAR

26.10.25 , 16:02
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Γ. Σωτηρόπουλου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνεχίζουν τις προκλήσεις τους οι Τούρκοι στο ανατολικό Αιγαίο. Καπετάνιος ελληνικού αλιευτικού καταγγέλλει στο STAR πως τουρκική ακταιωρός, μόλις δύο ναυτικά μίλια από το Αγαθονήσι, με επικίνδυνους ελιγμούς επιχείρησε να βουλιάξει το σκάφος του. Αδιάψευστος μάρτυρας είναι το οπτικό υλικό που εξασφάλισε αποκλειστικά ο Γιάννης Σωτηρόπουλος.   

Σαμοθράκη: Διαψεύδει η κυβέρνηση ότι οι Τούρκοι ψάρευαν σε ελληνικά νερά

Καπετάνιος αλιευτικού από τη Λέρο καταγράφει καρέ-καρέ τη νέα προκλητική ενέργεια ακταιωρού του τουρκικού λιμενικού κοντά στο Αγαθονήσι. Με φουλ τις μηχανές και άκρως επικίνδυνους ελιγμούς, ο Tούρκος καπετάνιος επιχείρησε χθες το μεσημέρι Σαββάτου (25/10) να βουλιάξει το ελληνικό αλιευτικό σκάφος, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Αγαθονήσι: Καρέ καρέ η απόπειρα τουρκικής ακταιωρού να βουλιάξει αλιευτικό

Η τουρκική ακταιωρός / Δελτίο ειδήσεων STAR


Καρέ Καρέ Η Παράνομη Αλιεία 3 Τουρκικών Γρι-γρι Στη Λέσβο - Video

Αγαθονήσι: «Τουρκική ακταιωρός με επικίνδυνους ελιγμούς προσπάθησε να μας βουλιάξει»

«Είναι ελληνικά νερά, δύο ναυτικά μίλια ανατολικά από το Αγαθονήσι και 8 μίλια από την Τουρκία. Η τουρκική ακταιωρός έφυγε με δύναμη και ήρθε κατά πάνω μου, να με διώξει απειλητικά. Εκείνη την ώρα εμείς προσπαθούσαμε να πάρουμε τα δίχτυα μας πάνω, παραλίγο να χτυπήσουν οι άνθρωποι, με αποτέλεσμα να γίνει και ζημιά σε ένα μηχάνημα στη γέφυρα», περιγράφει ο καπετάνιος του αλιευτικού, Γιώργος Καραντάνης.

Ο καπετάνιος του ελληνικού αλιευτικού καταγγέλλει επίσης πως η τουρκική ακταιωρός έκανε τα «στραβά μάτια» τόσο στις πέντε τουρκικές μηχανότρατες που ψάρευαν παράνομα στα ελληνικά νερά, όσο και σε μια λέμβο με διακινητές και μετανάστες που προσπαθούσαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα μας.

Όσο για την κατάσταση με την παράνομη αλιεία από πλευράς των Τούρκων, καταγγέλλει: «Ήρθαν 35 σκάφη των Τούρκων το καλοκαίρι, μάζεψαν όλα τα ψάρια, βγήκαμε εμείς 1η Οκτώβρη και αυτή τη στιγμή δε βγάζουμε ούτε 5 κιλά ψάρια την ημέρα για να πληρώσουμε τα πετρέλαια μας».

Περιπολικό της Ελληνικής Ακτοφυλακής καταδίωξε την τουρκική ακταιωρό

Σε ένα άλλο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR, βλέπουμε μετά από αρκετή ώρα να εμφανίζεται στο σημείο περιπολικό της Ελληνικής Ακτοφυλακής για να διώξει την τουρκική ακταιωρό από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Αγαθονήσι: Καρέ καρέ η απόπειρα τουρκικής ακταιωρού να βουλιάξει αλιευτικό

Περιπολικό της Ελληνικής Ακτοφυλακής καταδιώκει την τουρκική ακταιωρό που έχει εισέλθει σε ελληνικά χωρικά ύδατα / Δελτίο ειδήσεων STAR

«Χρειάζεται συνεχής επιχειρησιακή κάλυψη με παρουσία της Ελληνικής Ακτοφυλακής, γιατί κάθε τέτοιο περιστατικό δεν είναι απλώς θέμα αλιείας, είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας και ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα»», σχολιάζει στο STAR ο ναύαρχος ε.α. Νίκος Σπανός, Πρώην Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας και Ελέγχου Αλιείας.

 

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR

 

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
 |
ΑΙΓΑΙΟ
 |
ΨΑΡΑΔΕΣ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
