Σαμοθράκη: Διαψεύδει η κυβέρνηση ότι οι Τούρκοι ψάρευαν σε ελληνικά νερά

Σοβαρό επεισόδιο στο Θρακικό Πέλαγος μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ψαράδων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.25 , 16:41 Και διευθυντές Υπουργείων κατηγορούνται για ξέπλυμα μέσω στοιχήματος!
03.09.25 , 16:18 Στεφανίδου για Ευαγγελάτο: «Γίνεται κατά καιρούς ένα restart»
03.09.25 , 15:53 Μιχαήλ Βαρθακούρης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με την κούκλα σύντροφό του
03.09.25 , 15:40 Φωτιά τώρα σε φυτώριο στο Μενίδι - Επιχειρεί και ελικόπτερο
03.09.25 , 15:33 Άγιος Δημήτριος: Περίπτερο Έγινε Στόχος Ληστών Για 5η Φορά Σε 2 Μήνες
03.09.25 , 15:12 Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο αρραβωνιαστικός της, Τζέικ Μέντγουελ
03.09.25 , 15:08 Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα»
03.09.25 , 15:04 Οι βουτιές του "OG" Anunoby και της κούκλας συντρόφου του
03.09.25 , 14:58 Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
03.09.25 , 14:52 Μαφία Κρήτης: Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκόμενων
03.09.25 , 14:41 Νέες τηλεοπτικές σειρές: Πότε, πού και τι θα δούμε
03.09.25 , 14:17 Μύκονος: Άγριο ξύλο μεταξύ αστυνομικών και Ιταλών τουριστών
03.09.25 , 14:08 Τι σημαίνει η 13ωρη εργασία και τι ισχύει σήμερα
03.09.25 , 14:00 Έλον Μάσκ: «Ο θάνατος της Ελλάδας» - Τι έγραψε για το δημογραφικό
03.09.25 , 13:56 Σαμοθράκη: Διαψεύδει η κυβέρνηση ότι οι Τούρκοι ψάρευαν σε ελληνικά νερά
Οι βουτιές του &#34;OG&#34; Anunoby και της κούκλας συντρόφου του
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο
Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί
Klavdia: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με τον σύντροφό της Oge
Μάρα Ζαχαρέα: Ποζάρει με το μαγιό της - «Τελευταίο μπάνιο για φέτος»
Αλέξης Τσίπρας: Ποια πρόσωπα θέλει να στελεχώσουν το νέο του κόμμα
Ελεονώρα Μελέτη: Η σικάτη εμφάνιση σε nude τόνους που εντυπωσίασε
Άντζελα Γκερέκου: Εντυπωσιακή με μπλε καφτάνι στο Ηρώδειο
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 03.09.25, 08:09
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Διαψεύδει η κυβέρνηση ότι το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ψαράδων έγινε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. 

Toυρκικές Μηχανότρατες Ψαρεύουν Δίπλα Στο Αγαθονήσι!

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου διαψεύδουν σε όλους τους τόνους ότι το χθεσινό μπρα ντε φερ, υπό όποιες συνθήκες, έχει γίνει εντός χωρικών υδάτων. 

Ερωτηθείς για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε στο ΟΡΕΝ ότι «δεν προκύπτει επεισόδιο ή διενέργεια αλιείας εντός χωρικών υδάτων, διεξάγεται εξονυχιστική έρευνα για το τι συνέβη».

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, ερωτηθείσα στη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών είπε ότι «το θέμα διερευνά το λιμενικό και εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση τότε θα υπάρξουν οι δέουσες ενέργειες».

Έκανε, επίσης, λόγο για «συστηματική παράνομη αλίευση που παραβιάζει κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα και αποτελεί απειλή για τους θαλάσσιους πόρους», διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υφίσταται ούτε τυπική ούτε άτυπη συμφωνία με την Τουρκία, ούτε και έχει δοθεί άλλη εντολή στο λιμενικό το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί βάσει πρωτοκόλλου με την Ελλάδα να ασκεί πλήρως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της».

Παράλληλα και το υπουργείο Ναυτιλίας αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας διεύθυνσης ελέγχου αλιείας, τα τουρκικά σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησής τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, Έλληνες ψαράδες επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν χθες το βράδυ, καθώς οι Τούρκοι συνάδελφοί τους είχαν πλησιάσει, όπως καταγγέλλουν, πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές. Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι δέχθηκαν απειλές και ότι οι Τούρκοι ψαράδες δε δίστασαν να πυροβολήσουν στον αέρα. 

Ο πρόεδρος των Γρι Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός δήλωσε στο voria.gr ότι δεν είναι η πρώτη φορά που Τούρκοι ψαρεύουν τόσο κοντά στις ελληνικές ακτές. 

H υπεραλίευση των Τούρκων απειλεί την επιβίωση των Ελλήνων ψαράδων

«Τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης. Απόψε το βράδυ, ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και 20 δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα», είπε.

Ντοκουμέντο Star: Τούρκοι ψαράδες «εισβάλουν» στις ελληνικές θάλασσες

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών κλιμακώθηκε και μέχρι τις 22:00 το βράδυ η κατάσταση ήταν έκρυθμη. Οι Έλληνες ψαράδες βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό και, όπως καταγγέλλουν, παρά το γεγονός ότι ενημέρωσαν τις αρχές κανένας δεν πήγε στο σημείο. 

«Οι Τούρκοι διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα και σύγχρονα σκάφη. Έρχονται από το λιμανάκι της Αίνου και ψαρεύουν όλο και πιο κοντά στα χωρικά μας ύδατα. Γυρνούσαμε γύρω τους για να τους απομακρύνουμε, αλλά εκείνοι ερχόταν κατά πάνω μας», περιέγραψε ο κ. Μανιός.

Το επεισόδιο έληξε όταν μετά από μερικά λεπτά τα ελληνικά αλιευτικά, τα περισσότερα από τα οποία ήταν από την Καβάλα, έφυγαν κι επέστρεψαν στο λιμάνι της Κεραμωτής. 

«Κατευθυνόμαστε προς την Κεραμωτή και κάνουμε στάση εργασίας, γιατί αυτή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», είπε ο κ. Μανιός.

Αυτό το διάστημα τα Γρι-Γρι ψαρεύουν γαύρο, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που οι ψαράδες διαμαρτύρονται για μεγάλο αριθμό τουρκικών σκαφών στο Θρακικό Πέλαγος.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
 |
ΘΑΣΟΣ
 |
ΨΑΡΑΔΕΣ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
 |
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top