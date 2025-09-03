Σαμοθράκη: Διαψεύδει η κυβέρνηση ότι οι Τούρκοι ψάρευαν σε ελληνικά νερά

Διαψεύδει η κυβέρνηση ότι το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ψαράδων έγινε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου διαψεύδουν σε όλους τους τόνους ότι το χθεσινό μπρα ντε φερ, υπό όποιες συνθήκες, έχει γίνει εντός χωρικών υδάτων.

Ερωτηθείς για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε στο ΟΡΕΝ ότι «δεν προκύπτει επεισόδιο ή διενέργεια αλιείας εντός χωρικών υδάτων, διεξάγεται εξονυχιστική έρευνα για το τι συνέβη».

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, ερωτηθείσα στη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών είπε ότι «το θέμα διερευνά το λιμενικό και εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση τότε θα υπάρξουν οι δέουσες ενέργειες».

Έκανε, επίσης, λόγο για «συστηματική παράνομη αλίευση που παραβιάζει κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα και αποτελεί απειλή για τους θαλάσσιους πόρους», διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υφίσταται ούτε τυπική ούτε άτυπη συμφωνία με την Τουρκία, ούτε και έχει δοθεί άλλη εντολή στο λιμενικό το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί βάσει πρωτοκόλλου με την Ελλάδα να ασκεί πλήρως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της».

Παράλληλα και το υπουργείο Ναυτιλίας αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας διεύθυνσης ελέγχου αλιείας, τα τουρκικά σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησής τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Έλληνες ψαράδες επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν χθες το βράδυ, καθώς οι Τούρκοι συνάδελφοί τους είχαν πλησιάσει, όπως καταγγέλλουν, πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές. Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι δέχθηκαν απειλές και ότι οι Τούρκοι ψαράδες δε δίστασαν να πυροβολήσουν στον αέρα.

Ο πρόεδρος των Γρι Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός δήλωσε στο voria.gr ότι δεν είναι η πρώτη φορά που Τούρκοι ψαρεύουν τόσο κοντά στις ελληνικές ακτές.

«Τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης. Απόψε το βράδυ, ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και 20 δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα», είπε.

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών κλιμακώθηκε και μέχρι τις 22:00 το βράδυ η κατάσταση ήταν έκρυθμη. Οι Έλληνες ψαράδες βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό και, όπως καταγγέλλουν, παρά το γεγονός ότι ενημέρωσαν τις αρχές κανένας δεν πήγε στο σημείο.

«Οι Τούρκοι διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα και σύγχρονα σκάφη. Έρχονται από το λιμανάκι της Αίνου και ψαρεύουν όλο και πιο κοντά στα χωρικά μας ύδατα. Γυρνούσαμε γύρω τους για να τους απομακρύνουμε, αλλά εκείνοι ερχόταν κατά πάνω μας», περιέγραψε ο κ. Μανιός.

Το επεισόδιο έληξε όταν μετά από μερικά λεπτά τα ελληνικά αλιευτικά, τα περισσότερα από τα οποία ήταν από την Καβάλα, έφυγαν κι επέστρεψαν στο λιμάνι της Κεραμωτής.

«Κατευθυνόμαστε προς την Κεραμωτή και κάνουμε στάση εργασίας, γιατί αυτή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», είπε ο κ. Μανιός.

Αυτό το διάστημα τα Γρι-Γρι ψαρεύουν γαύρο, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που οι ψαράδες διαμαρτύρονται για μεγάλο αριθμό τουρκικών σκαφών στο Θρακικό Πέλαγος.

