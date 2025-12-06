Αγρότες: Μπλόκα σχεδόν σε όλες τις μεγάλες αρτηρίες της χώρας - Tα σημεία

Το ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου για τα μπλόκα των αγροτών σχεδόν σε όλες τις μεγάλες αρτηρίες της χώρας/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Όσο περνούν οι μέρες, αγρότες και κτηνοτρόφοι ατσαλώνουν τη στάση τους βγάζοντας περισσότερα τρακτέρ και μηχανήματα σε διαφορετικά σημεία σε όλη τη χώρα. Σήμερα προστέθηκαν νέα μπλόκα στα ήδη 30, με τους αγρότες να δηλώνουν ανυποχώρητοι και διατεθειμένοι να μείνουν στους δρόμους για όσο χρειαστεί.

Μπλόκα σε όλες τις μεγάλες αρτηρίες

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται με ταχύτατους ρυθμούς, με αποτέλεσμα σχεδόν όλες οι κεντρικές αρτηρίες της χώρας να έχουν τουλάχιστον από ένα αγροτικό μπλόκο.

Πλέον μπλόκα συναντάμε:

στην Εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης

στον Ε65

στην Εγνατία οδό

στην Ιονία οδό

αλλά και στην Ολύμπια οδό

Μάλιστα γύρω από τη Θεσσαλονίκη, ο μόνος δρόμος που δεν έχει κλείσει από τα αγροτικά μπλόκα είναι ο δρόμος που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα Γιαννιτσά, όπου βέβαια τρακτέρ υπάρχουν στις άκρες του δρόμου στη Χαλκηδόνα.

Άκτιο: Με καπνογόνα στα χέρια οι αγρότες- Σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια

Με καπνογόνα στα χέρια αγρότες από το μπλόκο του Λούρου και της Βόνιτσας απέκλεισαν τα διόδια στο Άκτιο για μια ώρα και σήκωσαν τις μπάρες επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων.

Ηλεία: Mοίρασαν δελτία Τζόκερ στο μπλόκο των Λεχαινών

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλείας πήγαν με δελτία τζόκερ στο μπλόκο των Λεχαινών.

Μεγάλη συμμετοχή στο μπλόκο της Σιάτιστας- Εκατοντάδες αγρότες από όλη τη Δυτική Μακεδονία

Σε ένα κοινό μπλόκο στη διασταύρωση Σιάτιστας αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κοζάνη, τα Γρεβενά και την Καστοριά, που έχουν δει τις καλλιέργειες τους να καταστρέφονται και τα ζώα τους να θανατώνονται παράταξαν τα τρακτέρ τους επί της Εγνατίας οδού.

Κουλούρα Ημαθίας: Κρέμασαν ομοίωμα αγρότη από τρακτέρ

Με ένα ομοίωμα αγρότη κρεμασμένο από το τρακτέρ του, αλλά και με ένα πανό που έγραφε πωλείται ή ανταλλάσσεται με Φεράρι, καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στο μπλόκο της Κουλουράς στην Ημαθία.

Τελωνείο Εξοχής: Πατατοπαραγωγοί από το Νευροκόπι ύψωσαν την ελληνική σημαία

Αγρότες από το Νευροκόπι, κυρίως πατατοπαραγωγοί που έρχονται αντιμέτωποι με το σοβαρό ζήτημα των ελληνοποιήσεων, ύψωσαν την ελληνική σημαία με τα τρακτέρ τους στο μπλόκο της Εξοχής.

Ένα ακόμη μπλόκο δημιουργήθηκε σήμερα στο Δερβένι Λαγκάδα

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι ανοικτή σε διάλογο με τους αγρότες

Κάλεσμα στους αγρότες να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η κυβέρνηση είναι πάντα ανοικτή για διάλογο. Θέλουμε οι αγρότες να έρθουν συντεταγμένα με εκπροσώπους, με συγκεκριμένα αιτήματα κι εμείς είμαστε εδώ να συνομιλήσουμε μαζί τους και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Σε μια προσπάθεια να εκτονώσει την οργή των αγροτών, η κυβέρνηση μελετάει το ενδεχόμενο να επεκτείνει χρονικά το καθεστώς του φτηνού ρεύματος για τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμη, αλλά και τη μείωση της τιμής της κιλοβατώρας.

Το ρεπορτάζ της Ειρήνης Σαββοπούλου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Σήμερα το ειδικό τιμολόγιο διαμορφώνεται περίπου στα 9,3 λεπτά, όμως οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι το κόστος παραμένει υψηλό και ζητούν να πέσει στα 7 λεπτά η κιλοβατώρα.

Στο πλευρό των αγροτών η αντιπολίτευση με σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης.



