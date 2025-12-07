Διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Τα πέντε μπλόκα και οι παρακάμψεις

Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Τα πέντε μπλόκα στη διαδρομή & οι παρακάμψεις/ ρεπορτάζ Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Με πέντε μπλόκα αυτή τη στιγμή να κλείνουν την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, οι οδηγοί είναι αναγκασμένοι να κινούνται μέσω παραδρόμων για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Τα μπλόκα που θα συναντήσει στον δρόμο του ένας οδηγός που θα ξεκινήσει από την Αθήνα με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη και τις παρακάμψεις που θα χρειαστεί να ακολουθήσει, παρουσίασε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η Κατερίνα Ρίστα.

1ο μπλόκο - Θήβα

Ξεκινώντας από την Αθήνα το πρώτο μπλόκο που θα συναντήσει ο οδηγός είναι στη Θήβα. Εδώ θα μπει στην παράκαμψη προς Ριτσώνα. Οδηγεί για περίπου 26 χλμ. και βγαίνει κοντά στο Ακραίφνιο, συγκεκριμένα στον κόμβο Στρατοπέδου και μπαίνει ξανά στην Εθνική.

2ο μπλόκο - Μπράλος

Στον Μπράλο είναι το επόμενο μπλόκο, το οποίο στήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου. Η παράκαμψη σε πάει από Θερμοπύλες και σε βγάζει Ανθήλη.

3ο μπλόκο- Μικροθήβες

Στο τρίτο μπλόκο, η ταλαιπωρία είναι μικρή, με παράκαμψη μόλις 150 μέτρων. Μπαίνετε έξοδο για Φάρσαλα - Νέα Αγχίαλο και βγαίνετε ξανά στον ίδιο κόμβο.

4ο μπλόκο - Νίκαια

Το μεγαλύτερο είναι το τέταρτο μπλόκο, αυτό της Νίκαιας. Εδώ ο οδηγός μπορεί να επιλέξει αν θα πάρει την έξοδο για Βελεστίνο ή Κιλελέρ . Και στις δυο περιπτώσεις θα βγείτε στο Μελισσοχώρι.

5ο και τελευταίο - Μάλγαρα

Ανάλογα την απόφαση των αγροτών , είτε θα συνεχίσετε κανονικά προς Θεσσαλονίκη με ανοιχτό δρόμο, είτε επειδή κάποιες μέρες συνήθως κλείνουν 18:00 – 20:00 το απόγευμα, θα μπείτε Μάλγαρα και θα βγείτε στο ύψος της Χαλάστρας.

Έπειτα συνεχίζετε ανεμπόδιστα προς Θεσσαλονίκη.