Η Οικογένεια του Μεγαλοπατούσα: Δείτε On Demand την ταινία

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων βελγικής παραγωγής 2020



Ο Μεγαλοπατούσας, ο πατέρας του Άνταμ, θέλει να χρησιμοποιήσει τη φήμη του για καλό σκοπό και η προστασία ενός μεγάλου καταφύγιου άγριων ζώων στην Αλάσκα από μια εταιρία εξόρυξης πετρελαίου, φαντάζει ως η τέλεια ευκαιρία.



Όμως, ξαφνικά, ο Μεγαλοπατούσας εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει πίσω του κανένα ίχνος και ο Άνταμ θα κάνει τα πάντα για να τον βρει ξανά και να σώσει ταυτόχρονα και το καταφύγιο…



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέρεμι Ντέγκρουσον