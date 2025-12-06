Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων βελγικής παραγωγής 2020
Η Οικογένεια του Μεγαλοπατούσα: Δείτε On Demand την ταινία μέχρι και το Σάββατο 20/12
Ο Μεγαλοπατούσας, ο πατέρας του Άνταμ, θέλει να χρησιμοποιήσει τη φήμη του για καλό σκοπό και η προστασία ενός μεγάλου καταφύγιου άγριων ζώων στην Αλάσκα από μια εταιρία εξόρυξης πετρελαίου, φαντάζει ως η τέλεια ευκαιρία.
Όμως, ξαφνικά, ο Μεγαλοπατούσας εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει πίσω του κανένα ίχνος και ο Άνταμ θα κάνει τα πάντα για να τον βρει ξανά και να σώσει ταυτόχρονα και το καταφύγιο…
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέρεμι Ντέγκρουσον