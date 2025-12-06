Η Οικογένεια του Μεγαλοπατούσα: Δείτε On Demand την ταινία

Θα είναι διαθέσιμη στο Star Tv έως και Σάββατο 20/12

06.12.25 , 23:00 Η Οικογένεια του Μεγαλοπατούσα: Δείτε On Demand την ταινία
Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων βελγικής παραγωγής 2020

Η Οικογένεια του Μεγαλοπατούσα: Δείτε On Demand την ταινία μέχρι και το Σάββατο 20/12

Η Οικογένεια του Μεγαλοπατούσα: Δείτε On Demand την ταινία

Η Οικογένεια του Μεγαλοπατούσα: Δείτε On Demand την ταινία

Η Οικογένεια του Μεγαλοπατούσα: Δείτε On Demand την ταινία


Ο Μεγαλοπατούσας, ο πατέρας του Άνταμ, θέλει να χρησιμοποιήσει τη φήμη του για καλό σκοπό και η προστασία ενός μεγάλου καταφύγιου άγριων ζώων στην Αλάσκα από μια εταιρία εξόρυξης πετρελαίου, φαντάζει ως η τέλεια ευκαιρία.

Όμως, ξαφνικά, ο Μεγαλοπατούσας εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει πίσω του κανένα ίχνος και ο Άνταμ θα κάνει τα πάντα για να τον βρει ξανά και να σώσει ταυτόχρονα και το καταφύγιο…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέρεμι Ντέγκρουσον

