Τροχαίο Λούτσα: Θρήνος στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη

Τραγικές φιγούρες η μητέρα, ο πατέρας και οι αδερφοί του

Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτου πόνου τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό, στις 10:30 το πρωί, η εξόδιος ακολουθία του 24χρονου Σωτήρη, γόνου γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο στη Λούτσα.

Τροχαίο Λούτσα: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος οδηγός - Τι ισχυρίστηκε

Τραγικές φιγούρες η μητέρα, ο πατέρας και οι αδερφοί του, οι οποίοι ακόμη δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας.

Kηδεία 24χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λούτσα

Οι συγγενείς και φίλοι που παραβρέθηκαν στον ναό περιέγραψαν τον νεαρό ως έναν άνθρωπο με όνειρα και μέλλον μπροστά του, τα οποία δυστυχώς δεν πρόλαβε να εκπληρώσει.

Λούτσα: Συγγνώμη ζήτησε ο 29χρονος από την οικογένεια του άτυχου Σωτήρη

Τροχαίο Λούτσα: Στεφάνια στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη

Τροχαίο Λούτσα - Κηδεία 24χρονου

Τροχαίο Λούτσα - κηδεία

Ο 24χρονος είχε ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές και είχε ξεκινήσει να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην οικογενειακή επιχείρηση «Leonidas» στο Βέλγιο, όμως η μοίρα είχε άλλα σχέδια.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στις 16:00, στις Παπαδάτες Αιτωλοακαρνανίας, την περιοχή καταγωγής του πατέρα του.

Στη μνήμη του νέου στάλθηκαν στεφάνια από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την πρεσβεία του Βελγίου, την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και τους συνεταίρους της οικογενειακής επιχείρησης.

Η τραγική απώλεια ενός νέου ανθρώπου πάντα αφήνει αβάσταχτο πόνο στους γονείς και τους συγγενείς, μια θλίψη που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Λούτσα: Το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον Σωτήρη

Το σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Λεωφόρο Αρτέμιδος.

Ο 29χρονος οδηγός του οχήματος, που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο, προφυλακίστηκε. Κινούταν με υπερβολική ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Μετά από αιματολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, στις οποίες υπεβλήθη, φάνηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης.

Το αυτοκίνητό του αρχικά προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια χτύπησε δεύτερο, δίπλα στο οποίο εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν ο 24χρονος Σωτήρης που έχασε τη ζωή του. Μαζί του ήταν η μητέρα του, η αδερφή του και η 21χρονη σύντροφός του, ενώ φόρτωναν αντικείμενα στο πορτ μπαγκάζ του δικού τους αυτοκινήτου.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που παρέσυρε τους πεζούς. Ο 24χρονος εκτοξεύτηκε στη δεξιά πλευρά, προσέκρουσε στο κράσπεδο και σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η 21χρονη τραυματίστηκε σοβαρά.

 

