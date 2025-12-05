Stars System: Τα ζώδια που θα περάσουν υπέροχα Χριστούγεννα

Mη χάσετετε τις προβλέψεις της Άσης Μπήλιου το Σάββατο 6/12 στις 13:00

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 13:00 στο «Stars System», η Άση Μπήλιου θα αναλύσει πώς θα είναι το υπόλοιπο του Δεκεμβρίου, ποιοι ευνοούνται τον τελευταίο μήνα της χρονιάς και ποιοι θα περάσουν υπέροχα Χριστούγεννα.

Σιγά σιγά οι πλανήτες εγκαταλείπουν το ζώδιο του Τοξότη για να προχωρήσουν στον Αιγόκερω, το ζώδιο που αυξάνει τις φιλοδοξίες μας και την ανάγκη να νιώσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο στις σχέσεις όσο και σε υλικό επίπεδο. Και βέβαια έχουμε την τελευταία Νέα Σελήνη της χρονιάς στις 20/12, που θα μας βοηθήσει να κλείσουμε κάποια κεφάλαια στη ζωή μας για να ανοίξουμε καινούρια το 2026.

Stars System: Τα ζώδια που θα περάσουν υπέροχα Χριστούγεννα

Ποιοι θα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν τα νέα φιλόδοξα σχέδιά τους και να αφήσουν πίσω τους την τοξικότητα;

Ποιοι θα ευνοηθούν στα ερωτικά και τα οικονομικά και ποιοι θα έχουν αλλαγές στα επαγγελματικά;

Ποιοι θα ξεσαλώσουν τις γιορτές και ποιοι θα περάσουν πιο οικογενειακά και παραδοσιακά Χριστούγεννα;

Ποιοι θα αποχαιρετήσουν το 2025 με αισιοδοξία και ποιοι πρέπει να αποφύγουν τις γκρίνιες και τις εντάσεις;

Όλες οι απαντήσεις στο «Stars System» το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 13:00 στο Star.

