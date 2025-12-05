Πέτρος Πολυχρονίδης: Μας προσκαλεί στο μεγαλύτερο συνέδριο κόμικς

Το AthensCon, το μεγαλύτερο συνέδριο κόμικς και ποπ κουλτούρας στη χώρα, επιστρέφει φέτος για να γιορτάσει τα 10 χρόνια του, στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου στο Κλειστό Στάδιο Παλαιού Φαλήρου. Το Tae Kwon Do θα μεταμορφωθεί για μία ακόμη φορά στο απόλυτο «σπίτι» του φεστιβάλ, φιλοξενώντας για τρεις ημέρες αγαπημένους ήρωες και χαρακτήρες από ταινίες, σειρές, βιβλία, κόμικς και video games.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε κόσμους φαντασίας, δράσης και μυστηρίου, με εμπειρίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Εκπλήξεις, ξεχωριστοί καλεσμένοι και ένα πλήθος δραστηριοτήτων -από επιτραπέζια παιχνίδια μέχρι εντυπωσιακές παρουσίες cosplay- υπόσχονται μια διοργάνωση που θα μείνει αξέχαστη σε μικρούς και μεγάλους.

Παράλληλα, η οικογένεια του Artist Alley μεγαλώνει ακόμη περισσότερο, με 89 Έλληνες δημιουργούς να συμμετέχουν φέτος. Καθιερωμένοι καλλιτέχνες αλλά και νέοι που παρουσιάζουν για πρώτη φορά το έργο τους θα βρίσκονται εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, έτοιμοι να συστηθούν στο κοινό και να παρουσιάσουν τις μοναδικές δημιουργίες τους. Οι επισκέπτες θα μπορούν να αποκτήσουν τα έργα τους, τα οποία οι καλλιτέχνες θα υπογράφουν επιτόπου, χαρίζοντάς τους και συλλεκτική αξία.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης σε ρόλο… Superman!

Το πρωί της Παρασκευής 5/12, η κάμερα του Breakfast@Star και ο Πάνος Παπαδόπουλος συνάντησαν τον παρουσιαστή του AthensCon 2025, Πέτρο Πολυχρονίδη, ο οποίος έδωσε μια γεύση στους τηλεθεατές από όσα θα συμβούν στο Tae Kwon Do από σήμερα μέχρι και την Κυριακή.

«Μια έκθεση η οποία είναι ανοιχτή για τρεις μέρες, με εισιτήριο από 10 ευρώ και κάτω –γιατί υπάρχουν και τα οικογενειακά εισιτήρια–, με καλεσμένους, με δράσεις. Να σου πω ότι την Κυριακή έχουμε μία πολύ μεγάλη δράση, όπου θα είναι η Ζενεβιέβ Μαζαρί μαζί μου, μαζί με έναν σπουδαίο κοσπλέιερ. Έχουμε τουρνουά με μεγάλο διαγωνισμό και έπαθλο για τον καλύτερο κοσπλέιερ, αυτούς δηλαδή που φτιάχνουν μόνοι τους τη στολή. Θα κάνουμε καλλιστεία κανονικά και θα παίρνουμε αμέσως αποφάσεις.

AthensCon 2025: Ο Πέτρος Πολυχρονίδης και η Ζενεβιέβ Μαζαρί στο μεγαλύτερο συνέδριο κόμικς

Το έπαθλο είναι οικονομικό και περιλαμβάνει συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς. Εδώ θέλω να σας πω και κάτι ακόμη, γιατί χαίρομαι που με ρωτάς. Την Κυριακή, παιδιά, έχουμε κάτι σπουδαίο: στη μία και μισή το μεσημέρι θα τιμήσουμε τον Γιώργο Κωνσταντίνου για τα 70 χρόνια καριέρας του στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Είναι μεγάλη μας τιμή που αυτός ο ζωντανός θρύλος, ο δικός μας, είναι εδώ. Άλλοι θρύλοι από το εξωτερικό θα έρθουν επίσης και θα υπογράψουν αυτόγραφα», δήλωσε ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

«Σας περιμένω να πετάξουμε μαζί», είπε λίγο πριν το κλείσιμο της σύνδεσης