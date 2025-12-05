Κακοκαιρία: Πότε οι εργαζόμενοι μπορούν να μην εργαστούν και να πληρωθούν

Τι ισχύει για γονείς λόγω κλειστών σχολείων

Η κακοκαιρία Byron δημιουργεί και σήμερα ειδικές συνθήκες, καθιστώντας για πολλούς εργαζομένους αδύνατο να εργαστούν. Ήδη το υπουργείο Εργασίας προχώρησε σε συστάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων εξαιτίας της κακοκαιρίας και τηλεργασίας.

Φοινικούντα: Κινδύνευσαν τουρίστες από τις πλημμύρες-Παρασύρθηκε τροχόσπιτο

Ζητώντας παράλληλα από τους εργοδότες υπηρεσιών delivery να προχωρήσουν σε παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών. Ο δικηγόρος- εργατολόγος Γιάννης Καρούζος απαντά στα ερωτήματα των εργαζομένων σχετικά με το αν δικαιούται αποδοχές σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να πάνε στη δουλειά λόγω κακοκαιρίας. Σε περίπτωση όμως που η επιχείρηση δεν λειτουργήσει, τότε δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής μισθών.

- Οι εργαζόμενοι που δεν θα καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους εξαιτίας της αδυναμίας μετακίνησής τους λόγω της κακοκαιρίας και των συνεπειών της, δικαιούνται κανονικά τις αποδοχές για τις ημέρες αυτές.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που δεν κατάφεραν να προσέλθουν στην εργασία τους όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους λόγω καιρικών συνθηκών, δικαιούνται κανονικά της αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες αυτές της κακοκαιρίας, αρκεί να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον εργοδότη τους.

Η διακοπή των συγκοινωνιών και η επικινδυνότητα όλων των δρόμων, και όχι μόνο των κεντρικών οδικών αρτηριών, εξαιτίας της κακοκαιρίας αλλά και της χαμηλής ορατότητας σε πολλές περιπτώσεις, αποτελούν τυπική περίπτωση σπουδαίου λόγου, που δικαιολογεί, σύμφωνα με την καλή πίστη, τη μη παροχή της εργασίας.

Κακοκαιρία Byron: Πώς θα λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες

Εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δικαίωμα στις αποδοχές της ημέρας κακοκαιρίας θεμελιώνεται όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, να μεταβεί στην εργασία του.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτούργησε κανονικά επειδή ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της, χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα «μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης», ο εργαζόμενος που δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην επιχείρηση, της οποίας τη λειτουργία διέκοψε ο εργοδότης την ημέρα της κακοκαιρίας λόγω της εκτίμησής του π.χ. ότι δεν θα υπάρξει επαρκής πελατεία ή (και) προσέλευση των εργαζομένων, δικαιούται κανονικά τις αποδοχές της ημέρας αυτής.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

 

 

