Σοφία Παυλίδου: «Είμαι ευτυχισμένη και ερωτευμένη»

Η Σοφία Παυλίδου μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star με αφορμή την παράσταση «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα» και αποκάλυψε πως βρίσκεται σε νέα σχέση, είναι πολύ ερωτευμένη και ευτυχισμένη.

Δες το Breakfast@Star

Η ηθοποιός, εννιά χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Χρήστο Φερεντίνο, αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι βρίσκεται ξανά σε σχέση.

Σοφία Παυλίδου-Χρήστος Φερεντίνος το 2014/ ndp

«Ήθελα για λίγο να μείνω μόνη, να βρω τα πατήματά μου»

Αναφερόμενη σε όσα σχολιάζονται τελευταία γύρω από τις προσωπικές σχέσεις, εξήγησε πως μετά από έναν γάμο δύο δεκαετιών δεν είχε - -όπως είπε -καμία διάθεση να αναζητήσει νέο σύντροφο.

«Μετά από το γάμο ήθελα για λίγο να μείνω μόνη και να βρω τα πατήματά μου», είπε χαρακτηριστικά η Σοφία Παυλίδου και για τη δημοσιότητα γύρω από τις σχέσεις άλλων προσώπων, όπως εκείνης της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα σχολίασε: «Τίποτα δεν είναι δύσκολο, αν το θες. Η Αθηνά έκανε καλά που επικοινώνησε αυτή την κατάσταση».

«Η μοναξιά δεν είναι ωραία. Η μοναχικότητα είναι υπέροχη»

Η ηθοποιός μίλησε για την περίοδο μετά τον χωρισμό της από μία σχέση- γάμο 20 ετών.

«Η μοναξιά δεν συνηθίζεται αν κάποιος νιώθει μόνος. Η μοναχικότητα είναι υπέροχη, τη λατρεύω, ακόμα και σε σχέση που είμαι έχω τις στιγμές μου που είμαι μόνη μου. Λατρεύω να κάνω ό,τι μου κατεβαίνει στο κεφάλι» είπε.

Ακόμα, η Σοφία Παυλίδου εξήγησε πως φυσικά και δεν είναι μόνη της όλα αυτά τα 9-10 χρόνια που έχει χωρίσει από τον Χρήστο Φερεντίνο. Τόνισε ότι απλώς δεν αισθάνεται την ανάγκη να κοινοποιεί τις προσωπικές της σχέσεις.

«Οι δικές μου σχέσεις δεν μαθαίνονται γιατί δεν τις επικοινωνώ, δεν έχω αυτή την ανάγκη. Πιστεύεις όμως ότι δέκα χρόνια που είμαι διαζευγμένη, είμαι μόνη μου;» είπε.

«Είμαι ευτυχισμένη και ερωτευμένη»

Τέλος, η Σοφία Παυλίδου αποκάλυψε πως διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη φάση στη ζωή της, με τους δίδυμους γιους της να συμμερίζονται τη χαρά της. Η ηθοποιός είναι σε νέα σχέση, ευτυχισμένη και ερωτευμένη!

«Είμαι ευτυχισμένη και ερωτευμένη. Τα παιδιά μου χαίρονται να είμαι καλά. Αλλά ξέρουν ότι η ευτυχία μου δεν εξαρτάται από έναν άλλον άνθρωπο πια», είπε η ηθοποιός.

Oι γιοι της Παυλίδου και του Φερεντίνου. Ο Δημήτρης και ο Κωνσταντίνος, αν και δίδυμοι, έχουν κοινά χαρακτηριστικά αλλά δεν είναι πανομοιότυποι ενώ ο καθένας έχει το δικό του στιλ.

Χρήστος Φερεντίνος για το διαζύγιο με τη Σοφία Παυλίδου: Ήταν βελούδινος ο χωρισμός μας, το πόσο πληγωθήκαμε είναι άλλη ιστορία

Ο Χρήστος Φερεντίνος μίλησε πριν από περίπου έναν χρόνο για το διαζύγιό του από τη Σοφία Παυλίδου το 2016, μετά από 12 χρόνια γάμου και δύο παιδιά. Ο παρουσιαστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να ξαναπαντρευτεί.



«Φλερτάρω γενικά αλλά όχι στα σόσιαλ μίντια. Θέλω να βλέπω δίπλα μου τον άλλο που μιλάω. Λαμβάνω και προκλητικά μηνύματα, είναι σύνηθες», δήλωσε, ενώ στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι δεν σκέφτεται να ξαναπαντρευτεί, καθώς θεωρεί πια τον γάμο «ξεπερασμένο».



Σχετικά με τον χωρισμό του με την ηθοποιό Σοφία Παυλίδου, τον χαρακτήρισε «βελούδινο» και τόνισε πόσο προσπάθησαν να διατηρήσουν τη σχέση τους σε ένα επίπεδο που να μην εκθέτει τις αρνητικές πλευρές τους. «Ήταν βελούδινος ο χωρισμός μας. Στον χωρισμό φαίνεται και η ποιότητα της σχέσης τελικά. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι πάντα βελούδινο. Το πόσο πληγώθηκε ο καθένας είναι μια άλλη ιστορία. Το τι βγάλαμε προς τα έξω και το δουλέψαμε, έπρεπε να είναι αυτό, το διαχειριστήκαμε και το βγάλαμε πολιτισμένα, δεν μπορείς να ξεκατινιάζεσαι και να βγάζεις την κακή σου πλευρά», εξήγησε.

Τέλος, παραδέχτηκε ότι και οι δύο πληγώθηκαν, αλλά η προσέγγισή τους βοήθησε στη διαδικασία. «Με τη Σοφία το δουλέψαμε σε αυτή την κατεύθυνση και μας βοήθησε και εμάς αυτό. Το ότι στεναχωρηθήκαμε, είναι μια αλήθεια», είπε κλείνοντας.