Μεγκ: «Εφόσον η Καινούργιου παντρεύεται, ξέρω ότι δε θα μείνω στο ράφι»

«Συγκινούμαι πολύ που έχει πετύχει αυτό που ήθελε και είναι καλά»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο ήταν το βράδυ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, η Νεφέλη Μεγκ.

Σχολιάζοντας τα πρόσωπα της επικαιρότητας η Νεφέλη Μεγκ η συζήτηση έφτασε στην Κατερίνα Καινούργιου η οποία περιμένει το πρώτο της παιδί με τον αγαπημένο της Παναγιώτη Κουτσουμπή και σύντομα, θα παντρευτούν. Αυτό ήταν κάτι που η Κατερίνα δήλωνε για χρόνια πως θέλει να συμβεί στη ζωή της. Να γίνει μανούλα και να παντρευτεί. Και τα κατάφερε.

νεφελη μεγκ

Έτσι, συγκινημένη με την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου, γνωρίζοντας πως η παρουσιάστρια ήθελε πολύ να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, η Νεφέλη Μεγκ είπε:

«Συγκινούμαι πολύ που έχει πετύχει αυτό που ήθελε και είναι καλά στη ζωή της. Εφόσον η Κατερίνα Καινούργιου έμεινε έγκυος και παντρεύεται, ξέρω ότι κι εγώ δεν θα μείνω στο ράφι.  Το λέω για καλό! Εφόσον το ήθελε πολύ…».

Ποια είναι η Νεφέλη Μεγκ

Η 27χρονη Νεφέλη Μεγκ (Nefeli Meg) είναι ουσιαστικά παραγωγός περιεχομένου (content creator). Η Νεφέλη Μεγκ, τα τελευταία χρόνια έχει ξεχωρίσει μέσα από το youtube και τις απόψεις της στα social media, οι οποίες φτάνουν συχνά να συζητιούνται στις τηλεοπτικές εκπομπές. Η Μεγκ έγινε ιδιαίτερα γνωστή όταν,  κατάφερε να πάρει συνέντευξη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Νεφέλη Μεγκ γεννήθηκε το 1997 στην πόλη της Έδεσσας. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και πέρασε τις εξετάσεις στον Δικηγορικό Σύλλογο.  Ωστόσο, επέλεξε να αφήσει πίσω της τη νομική και να αφοσιωθεί στην κωμωδία (stand-up), το YouTube και τα social media.

ΝΕΦΕΛΗ ΜΕΓΚ
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
