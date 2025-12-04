«Βράζουν» οι αγρότες στην Πελοπόννησο: Μπλόκα σε Αχαΐα και Ηλεία

Στον «χορό» των κινητοποιήσεων των αγροτών μπαίνει και η Πελοπόννησος. Μάλιστα, έκλεισε η Νέα εθνική οδός, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας. Ο δημοσιογράφος Κώστας Γκελντής μεταφέρει το ρεπορτάζ από τον Πύργο.

Η κάμερα του Star βρέθηκε και στον Πύργο, στην είσοδο του νέου αυτοκινητοδρόμου. Τα τρακτέρ παραταγμένα σε θέση μάχης και οι αγρότες έχουν στήσει αντίσκηνα πάνω στην εθνική - είναι αποφασισμένοι να μείνουν -.

Αντίστοιχη εικόνα και στην Αχαΐα, με τους αγρότες να βρίσκονται για δεύτερο βράδυ στα μπλόκα. Το πρωί προσπάθησαν να φτάσουν στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, εκεί όπου γίνονταν τα εγκαίνια των τελευταίων 10 χιλιομέτρων... Η αστυνομία, όμως, είχε στήσει ισχυρό μπλόκο με κλούβες και περιπολικά, κάνοντας αδύνατη την πρόσβαση.