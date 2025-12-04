«Βράζουν» οι αγρότες στην Πελοπόννησο: Μπλόκα σε Αχαΐα και Ηλεία

Σε «θέση μάχης», αποφασισμένοι να μείνουν εκεί ως τα Χριστούγεννα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 23:13 Μπλόκα: Κλούβα Των ΜΑΤ Εμβόλισε Τρακτέρ - Οργή Χρυσοχοΐδη
04.12.25 , 23:04 Υβόννη Μπόσνιακ: «Όλη μου η ζωή» – Η τρυφερή στιγμή πατέρα -κόρης στη σκηνή
04.12.25 , 22:48 «Βράζουν» οι αγρότες στην Πελοπόννησο: Μπλόκα σε Αχαΐα και Ηλεία
04.12.25 , 22:35 First Dates: Ηλίας & Φωτεινή – Θα υπάρξει δεύτερο ραντεβού;
04.12.25 , 22:30 First Dates: Το ραντεβού που έγινε… λαϊκό τραγούδι!
04.12.25 , 22:29 Συμμετοχή Ισραήλ στη Eurovision: Τέσσερις χώρες αποσύρονται
04.12.25 , 22:22 Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Το νέο κοινό επιχειρηματικό τους βήμα
04.12.25 , 22:21 Κλήρωση Τζόκερ 4/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.100.000 ευρώ
04.12.25 , 22:05 First Dates: Το ραντεβού της Άριας και της Κωνσταντίνας
04.12.25 , 21:58 Απρόσμενη συνάντηση Αλέξη Τσίπρα - Ζωής Κωνσταντοπούλου!
04.12.25 , 21:50 Φωτεινή: Μετά το GNTM πήγε και στο First Dates!
04.12.25 , 21:49 Χάλασαν τα φανάρια στη Λένορμαν λόγω της κακοκαιρίας - Χάος στους δρόμους
04.12.25 , 21:39 Πάνος Κιάμος & Πάολα: Η συνεργασία–φωτιά που απογειώνει τη Θεσσαλονίκη!
04.12.25 , 21:38 Μαγειρίας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ferrari - δώρο και 8 φορές το Τζόκερ
04.12.25 , 21:35 First Dates: Ο Ηλίας ψάχνει τον άνθρωπο που θα τον εμπνεύσει!
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Κακοκαιρία Byron: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα αύριο, Παρασκευή
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Ραγίζει καρδιές ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε»
Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
Υβόννη Μπόσνιακ: «Όλη μου η ζωή» – Η τρυφερή στιγμή πατέρα -κόρης στη σκηνή
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”»
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (4/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στον «χορό» των κινητοποιήσεων των αγροτών μπαίνει και η Πελοπόννησος. Μάλιστα, έκλεισε η Νέα εθνική οδός, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας. Ο δημοσιογράφος Κώστας Γκελντής μεταφέρει το ρεπορτάζ από τον Πύργο. 

Η κάμερα του Star βρέθηκε και στον Πύργο, στην είσοδο του νέου αυτοκινητοδρόμου. Τα τρακτέρ παραταγμένα σε θέση μάχης και  οι αγρότες έχουν στήσει αντίσκηνα πάνω στην εθνική - είναι αποφασισμένοι να μείνουν -.

Μπλόκα αγροτών: Πάνω από 5.000 τρακτέρ στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα

Αντίστοιχη εικόνα και στην Αχαΐα, με τους αγρότες να βρίσκονται για δεύτερο βράδυ στα μπλόκα. Το πρωί προσπάθησαν να φτάσουν στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, εκεί όπου γίνονταν τα εγκαίνια των τελευταίων 10 χιλιομέτρων... Η αστυνομία, όμως, είχε στήσει ισχυρό μπλόκο με κλούβες και περιπολικά, κάνοντας αδύνατη την πρόσβαση. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top