«Βράζουν» οι αγρότες στην Πελοπόννησο: Μπλόκα σε Αχαΐα και Ηλεία

Στον «χορό» των κινητοποιήσεων των αγροτών μπαίνει και η Πελοπόννησος. Μάλιστα, έκλεισε η Νέα εθνική οδός, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας. Ο δημοσιογράφος Κώστας Γκελντής μεταφέρει το ρεπορτάζ από τον Πύργο.
Η κάμερα του Star βρέθηκε και στον Πύργο, στην είσοδο του νέου αυτοκινητοδρόμου. Τα τρακτέρ παραταγμένα σε θέση μάχης και οι αγρότες έχουν στήσει αντίσκηνα πάνω στην εθνική - είναι αποφασισμένοι να μείνουν -.
Μπλόκα αγροτών: Πάνω από 5.000 τρακτέρ στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα
Αντίστοιχη εικόνα και στην Αχαΐα, με τους αγρότες να βρίσκονται για δεύτερο βράδυ στα μπλόκα. Το πρωί προσπάθησαν να φτάσουν στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, εκεί όπου γίνονταν τα εγκαίνια των τελευταίων 10 χιλιομέτρων... Η αστυνομία, όμως, είχε στήσει ισχυρό μπλόκο με κλούβες και περιπολικά, κάνοντας αδύνατη την πρόσβαση.
