Χάλασαν τα φανάρια στη Λένορμαν λόγω της κακοκαιρίας - Χάος στους δρόμους

Σοβαρά προβλήματα στην Αττική από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron. Στη Λένορμαν σημειώθηκαν πλημμύρες λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης. Μάλιστα, χάλασαν και τα φανάρια, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος στην περιοχή.

Στην Αττική δρόμοι όπως η Χαμοστέρνας και η Ποσειδώνος έκλεισαν από τον τεράστιο όγκο νερού που δέχθηκαν, ενώ οδηγοί δεν μπορούσαν ούτε να πλησιάσουν στα αυτοκίνητά τους. Επίσης σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισαν και όσοι μετακινούνται με τον ηλεκτρικό.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην οδό Πειραιώς

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης όπου νωρίτερα είχε διακοπεί λόγω συσσώρευσης υδάτων από την κακοκαιρία BYRON, που πλήττει από τις απογευματινές ώρες και την Αττική.

Παράλληλα κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στην οδό Πειραιώς, όπου λίγο μετά τις 5 το απόγευμα διακόπηκε από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.

Τέλος, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην περιοχή της Μάνδρας παραμένει κλειστή, λόγω υπερχείλισης ρέματος, η οδός Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης, κλειστή παραμένει, λόγω υπερχείλισης ρέματος, και η επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.