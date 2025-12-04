Χάλασαν τα φανάρια στη Λένορμαν λόγω της κακοκαιρίας - Χάος στους δρόμους

Εικόνες που εξασφάλισε το STAR από το σημείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 23:04 Υβόννη Μπόσνιακ: «Όλη μου η ζωή» – Η τρυφερή στιγμή πατέρα -κόρης στη σκηνή
04.12.25 , 22:48 «Βράζουν» οι αγρότες στην Πελοπόννησο: Μπλόκα σε Αχαΐα και Ηλεία
04.12.25 , 22:35 First Dates: Ηλίας & Φωτεινή – Θα υπάρξει δεύτερο ραντεβού;
04.12.25 , 22:30 First Dates: Το ραντεβού που έγινε… λαϊκό τραγούδι!
04.12.25 , 22:29 Συμμετοχή Ισραήλ στη Eurovision: Τέσσερις χώρες αποσύρονται
04.12.25 , 22:21 Κλήρωση Τζόκερ 4/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.100.000 ευρώ
04.12.25 , 22:05 First Dates: Το ραντεβού της Άριας και της Κωνσταντίνας
04.12.25 , 21:58 Απρόσμενη συνάντηση Αλέξη Τσίπρα - Ζωής Κωνσταντοπούλου!
04.12.25 , 21:50 Φωτεινή: Μετά το GNTM πήγε και στο First Dates!
04.12.25 , 21:49 Χάλασαν τα φανάρια στη Λένορμαν λόγω της κακοκαιρίας - Χάος στους δρόμους
04.12.25 , 21:39 Πάνος Κιάμος & Πάολα: Η συνεργασία–φωτιά που απογειώνει τη Θεσσαλονίκη!
04.12.25 , 21:38 Μαγειρίας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ferrari - δώρο και 8 φορές το Τζόκερ
04.12.25 , 21:35 First Dates: Ο Ηλίας ψάχνει τον άνθρωπο που θα τον εμπνεύσει!
04.12.25 , 21:20 First Dates: Η αντίδραση της Αλεξάνδρας όταν είδε τον Τόλη
04.12.25 , 21:10 First Dates: Πώς πήγε το ραντεβού της Κωνσταντίνας με την Άρια;
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Κακοκαιρία Byron: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα αύριο, Παρασκευή
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Ραγίζει καρδιές ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε»
Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Ιστορική συμφωνία στο Cash or Trash για τα αντικείμενα της Ολυμπιακής!
Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”»
Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Περισσότερα

VIDEOS

Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (4/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρά προβλήματα στην Αττική από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron. Στη Λένορμαν σημειώθηκαν πλημμύρες λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης. Μάλιστα, χάλασαν και τα φανάρια, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος στην περιοχή. 

Στην Αττική δρόμοι όπως η Χαμοστέρνας και η Ποσειδώνος έκλεισαν από τον τεράστιο όγκο νερού που δέχθηκαν, ενώ οδηγοί δεν μπορούσαν ούτε να πλησιάσουν στα αυτοκίνητά τους. Επίσης σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισαν και όσοι μετακινούνται με τον ηλεκτρικό.

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην οδό Πειραιώς

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης όπου νωρίτερα είχε διακοπεί λόγω συσσώρευσης υδάτων από την κακοκαιρία BYRON, που πλήττει από τις απογευματινές ώρες και την Αττική.

Παράλληλα κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στην οδό Πειραιώς, όπου λίγο μετά τις 5 το απόγευμα διακόπηκε από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.

Μάνδρα: Ποτάμι λάσπης και ανησυχία για νέες καταστροφικές πλημύρες

Τέλος, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην περιοχή της Μάνδρας παραμένει κλειστή, λόγω υπερχείλισης ρέματος, η οδός Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης, κλειστή παραμένει, λόγω υπερχείλισης ρέματος, και η επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ BYRON
 |
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΛΕΝΟΡΜΑΝ
 |
ΦΑΝΑΡΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top