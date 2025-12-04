Μάνδρα: Ποτάμι λάσπης και ανησυχία για νέες καταστροφικές πλημύρες

Η κακοκαιρία Byron αναβιώνει τον εφιάλτη του 2017

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 21:39 Πάνος Κιάμος & Πάολα: Η συνεργασία–φωτιά που απογειώνει τη Θεσσαλονίκη!
04.12.25 , 21:38 Μαγειρίας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ferrari - δώρο και 8 φορές το Τζόκερ
04.12.25 , 21:35 First Dates: Ο Ηλίας ψάχνει τον άνθρωπο που θα τον εμπνεύσει!
04.12.25 , 21:20 First Dates: Η αντίδραση της Αλεξάνδρας όταν είδε τον Τόλη
04.12.25 , 21:10 First Dates: Πώς πήγε το ραντεβού της Κωνσταντίνας με την Άρια;
04.12.25 , 21:05 First Dates: Η Άρια αποκαλύπτει τι σημαίνει για εκείνη ο έρωτας
04.12.25 , 20:58 Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού
04.12.25 , 20:55 Απόσυρση για όλους μόνο από την Citroen
04.12.25 , 20:52 Μάνδρα: Ποτάμι λάσπης και ανησυχία για νέες καταστροφικές πλημύρες
04.12.25 , 20:17 Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή βροχόπτωση και προβλήματα στην Αττική
04.12.25 , 20:05 Ανεστάλη η απεργία των ταξί λόγω της κακοκαιρίας - Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ
04.12.25 , 19:51 Αναβλήθηκε το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε λόγω κακοκαιρίας
04.12.25 , 19:49 Απογοητευτικό το φετινό ταμείο της Black Friday
04.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Στέφανος έφτασε κοντά στη λύση του γρίφου - Εσύ;
04.12.25 , 19:32 Επίδομα βιβλιοθήκης: Ποιοι δικαιούχοι εισπράττουν μέχρι 200 ευρώ
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Ραγίζει καρδιές ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε»
Ιστορική συμφωνία στο Cash or Trash για τα αντικείμενα της Ολυμπιακής!
Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού
Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
Μάνδρα: Ποτάμι λάσπης και ανησυχία για νέες καταστροφικές πλημύρες
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”»
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Περισσότερα

VIDEOS

Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλης Γκούμας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι δυτικές περιοχές της Αττικής δοκιμάστηκαν σκληρά από τις απογευματινές καταιγίδες της κακοκαιρίας Byron.    

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή βροχόπτωση και προβλήματα στην Αττική

Όπως μετέδωσε ο Βαγγέλης Γκούμας από τη Μάνδρα, η δυτική Αττική βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας. 

Ποτάμι λάσπης κυκλώνει τη Μάνδρα   

Μάλιστα το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα υπερχείλισε, με αποτέλεσμα η αστυνομία να διακόψει την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Πολλές διασταυρώσεις έχουν μετατραπεί σε «ιρλανδικές διαβάσεις», όπου δηλαδή ορμητικά νερά διασχίζουν τον δρόμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Γ. Κεφαλογιάννης: Προσοχή! Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας

Ανησυχία υπάρχει και για τις ποσότητες νερού που έχουν συσσωρευθεί σε μεγαλύτερο υψόμετρο από τη Μάνδρα. Αυτή τη στιγμή ένα ποτάμι λάσπη δείχνει να έχει περικυκλώσει την πόλη.  

Μάνδρα: Υπερχείλισε το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης

Όλη αυτή η κατάσταση αναβιώνει στους κατοίκους τον εφιάλτη των φονικών πλημμυρών στις 15 Νοεμβρίου 2017 στην περιοχή, όταν 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.      

Δίκη για τις πλημμύρες στην Μάνδρα: Ένοχοι τρεις από τους 8 κατηγορούμενους

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΝΔΡΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ BYRON
 |
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top