Μάνδρα: Ποτάμι λάσπης και ανησυχία για νέες καταστροφικές πλημύρες

Οι δυτικές περιοχές της Αττικής δοκιμάστηκαν σκληρά από τις απογευματινές καταιγίδες της κακοκαιρίας Byron.
Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή βροχόπτωση και προβλήματα στην Αττική
Όπως μετέδωσε ο Βαγγέλης Γκούμας από τη Μάνδρα, η δυτική Αττική βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας.
Μάλιστα το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα υπερχείλισε, με αποτέλεσμα η αστυνομία να διακόψει την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.
Πολλές διασταυρώσεις έχουν μετατραπεί σε «ιρλανδικές διαβάσεις», όπου δηλαδή ορμητικά νερά διασχίζουν τον δρόμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Γ. Κεφαλογιάννης: Προσοχή! Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας
Ανησυχία υπάρχει και για τις ποσότητες νερού που έχουν συσσωρευθεί σε μεγαλύτερο υψόμετρο από τη Μάνδρα. Αυτή τη στιγμή ένα ποτάμι λάσπη δείχνει να έχει περικυκλώσει την πόλη.
Όλη αυτή η κατάσταση αναβιώνει στους κατοίκους τον εφιάλτη των φονικών πλημμυρών στις 15 Νοεμβρίου 2017 στην περιοχή, όταν 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
