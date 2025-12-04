Αναβλήθηκε το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε λόγω κακοκαιρίας

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Πηγή: εξωτερικη φωτογραφία eurikinissi
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Αναβολή Αγώνα Λόγω Κακοκαιρίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η 14η αγωνιστική της Euroleague θα μείνει… ανολοκλήρωτη για τον Ολυμπιακό, καθώς ο προγραμματισμένος για απόψε αγώνας με τη Φενέρμπαχτσε (04/12, 21:15) αναβλήθηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Αττική.

Κακοκαιρία και πλημμυρισμένοι χώροι στο ΣΕΦ

Οι εξωτερικοί χώροι του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας είχαν πλημμυρίσει από νωρίς, με την Πυροσβεστική να καλείται για άντληση των υδάτων. Η κατάσταση κρίθηκε επικίνδυνη για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, οδηγώντας στην απόφαση αναβολής.

Η απόφαση του Υπουργείου Αθλητισμού

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Ιωάννης Βρούτσης, αποφάσισε την αναβολή του παιχνιδιού για λόγους ασφαλείας. Η αποστολή της Φενέρμπαχτσε ενημερώθηκε εγκαίρως και δεν αναχώρησε από το ξενοδοχείο της για το ΣΕΦ.

Πιθανές νέες ημερομηνίες

Η Euroleague εξετάζει πλέον την αναπρογραμματισμένη ημερομηνία για τον αγώνα, με πιθανότερη επιλογή την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 21:15, χωρίς όμως να έχει υπάρξει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση.

Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την αναβολή σε επίσημη ανακοίνωση: «Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε».

