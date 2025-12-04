Ricta για Cinderella: «Είμαστε ξανά μαζί» - Η επανασύνδεση και η απιστία

Ο τράπερ Ricta βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster στο YouTube και προκάλεσε για ακόμη μία φορά έντονο ενδιαφέρον, μιλώντας με απόλυτη ειλικρίνεια για την προσωπική του ζωή, τη σχέση του με τη γνωστή influencer Cinderella και τα λάθη που παραδέχεται ότι έκανε στο παρελθόν.

Ricta - Modern Cinderella

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την επανασύνδεση του ζευγαριού, τη συνύπαρξη μετά από μια θυελλώδη περίοδο, αλλά και την αυτοκριτική του καλλιτέχνη.

Ο Ricta δεν δίστασε να επιβεβαιώσει δημόσια ότι εκείνος και η Cinderella είναι ξανά μαζί, τονίζοντας με χιουμοριστικό αλλά και αποκαλυπτικό τρόπο: «Βεβαίως τα έχουμε ξαναβρεί, είμαστε μαζί, ανδρόγυνο». Η παραδοχή αυτή ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέο κύκλο συζητήσεων για την προσωπική του ζωή, ειδικά μετά από όλα όσα είχαν προηγηθεί ανάμεσά τους.

Στη συνέχεια, ο τράπερ αναφέρθηκε σε κάτι που τον ενοχλούσε ιδιαίτερα την περίοδο του χωρισμού τους, όταν η Cinderella έκανε αναρτήσεις που τον εξόργιζαν:

«Με εκνεύριζε που όταν τσιλιμπούρδιζε και είχαμε πρωτο-χωρίσει, ανέβαζε δύο βότκες Beluga στο τραπέζι», είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας πώς βίωνε τότε τη δημοσιότητα και τη συμπεριφορά της πρώην – πλέον και πάλι νυν – συντρόφου του.

Η πιο δυνατή στιγμή της συνέντευξης, ωστόσο, ήρθε όταν ο Ricta αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για την απιστία που είχε διαπράξει και για την ευθύνη που φέρει στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν:

«Αν ήμουν στη θέση της, δεν θα μου συγχωρούσα το ότι την έχω απατήσει. Σαν άμυαλος πιτσιρικάς, που έπεσε πάνω μου η φήμη, τα λεφτά και όλα αυτά, δεν τα διαχειρίστηκα καλά και έκανα τη μ@λ@κία. Προσπαθώ να αλλάξω και το κάνω καθημερινά, με “στρώνει” κι αυτή», παραδέχτηκε, δείχνοντας μια πιο ώριμη και ανθρώπινη πλευρά.

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και σε άλλες δύσκολες στιγμές της ζωής του, όπως στην υπόθεση ξυλοδαρμού στη Θεσσαλονίκη που τον οδήγησε σε σχεδόν έναν χρόνο κράτησης, προτού αποφυλακιστεί τον Δεκέμβριο του 2024. Παρά τις προκλήσεις, σήμερα προσπαθεί να κτίσει ξανά τη ζωή του, δίνοντας προτεραιότητα στον γιο του, τον μικρό Βασίλη, τον οποίο απέκτησε με τη Cinderella όταν εκείνη ήταν 21 ετών.

Η επανασύνδεσή του με τη Cinderella φαίνεται να σηματοδοτεί μια νέα αρχή για το ζευγάρι, με τον τράπερ να δηλώνει αποφασισμένος να γίνει καλύτερος πατέρας, σύντροφος και άνθρωπος.