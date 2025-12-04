Γιώργος Λιάγκας – Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έφαγαν μαζί μετά την παρεξήγηση

Τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 18:06 Audi Q5 και Audi A6: Στην «καρδιά» τους νέος τρίλιτρος ινητήρας V6 TDI
04.12.25 , 18:00 Cash or Trash: Ο Βησσαρίωνας πρωτοτύπησε φέρνοντας ένα... σοβιετικό λάβαρο
04.12.25 , 17:56 Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή βροχόπτωση και προβλήματα στην Αττική
04.12.25 , 17:54 Μπισμπίκης: «Ήθελα μια φωλιά στην Κρήτη για να αράζουμε με τη Δέσποινα»
04.12.25 , 17:53 Κακοκαιρία BYRON: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή 5/12
04.12.25 , 17:47 Άγγελος Λάτσιος: Στο γυμναστήριο μετά την ορκωμοσία του στο Ναυτικό
04.12.25 , 17:46 Ραγίζει καρδιές ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε»
04.12.25 , 17:30 Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης
04.12.25 , 17:28 Γιώργος Λιάγκας – Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έφαγαν μαζί μετά την παρεξήγηση
04.12.25 , 17:17 Βασίλης Τερλέγκας και Γιάννης Καψάλης στο ROX Music Hall
04.12.25 , 17:00 Μαρίνα Σάττι: Νέες φωτογραφίες από το νοσοκομείο!
04.12.25 , 16:55 Απάντηση Υπουργείου Άμυνας στην Τουρκία: Δεν αγνοούμε το Casus Belli
04.12.25 , 15:53 Πάργα: Ένοπλη Ληστεία Σε Κοσμηματοπωλείο
04.12.25 , 15:49 Τροχαίο Λούτσα: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος οδηγός - Τι ισχυρίστηκε
04.12.25 , 15:46 Μουρτζούκου: Tα Γράμματα Στις Κόρες Της Από Τη Φυλακή
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Ραγίζει καρδιές ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε»
Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
Κακοκαιρία BYRON: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή 5/12
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;
Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”»
Μαρίνα Σάττι: Νέες φωτογραφίες από το νοσοκομείο!
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις τελευταίες ώρες, τα social media πήραν «φωτιά» με μια φωτογραφία που δείχνει τον Γιώργο Λιάγκα και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να δειπνούν στο ίδιο τραπέζι.

Η εικόνα έγινε αμέσως viral, δημιουργώντας ερωτήματα για τη σχέση των δύο κορυφαίων παρουσιαστών, ειδικά μετά από περιστατικά παρεξήγησης που στο παρελθόν είχαν συζητηθεί έντονα.

Ο Γιώργος Λιάγκας, θέλοντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο, μίλησε ανοιχτά στην εκπομπή του «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 και αποκάλυψε όχι μόνο τι συνέβη στο συγκεκριμένο δείπνο, αλλά και τι πραγματικά ισχύει ανάμεσά τους.

Γιώργος Λιάγκας – Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έφαγαν μαζί μετά την παρεξήγηση

Με ειλικρίνεια, τόνισε αρχικά ο παρουσιαστής:

«Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν, ειδικά με τον Γρηγόρη. Θέλω να πάει πραγματικά καλά. Μετά την Ελένη Μενεγάκη είμαστε οι παλιές καραβάνες. Ο Γρηγόρης έχει μια μοναδική λαϊκότητα και ένα μοναδικό επικοινωνιακό χάρισμα».

Ο παρουσιαστής θέλησε επίσης να εξηγήσει ότι το όποιο «κλίμα» δημιουργείται ανάμεσά τους δεν αφορά τους ίδιους, αλλά τρίτους γύρω τους, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Το πρόβλημα δεν είναι των δυο μας. Όταν βρισκόμαστε οι δυο μας τα βρίσκουμε. Το πρόβλημα το δημιουργούν οι γύρω. Χθες στο τραπέζι μου είπε ότι ο τάδε του είπε ότι έχω μιλήσει για εκείνον. Μετά του είπα κι εγώ κάτι αντίστοιχο. Το πρόβλημα είναι αυτά που οι άλλοι θα έρθουν να σου πουν».

Ένα σημείο που είχε συζητηθεί πολύ τα προηγούμενα χρόνια ήταν η παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί μεταξύ τους. Ο Γιώργος Λιάγκας την εξήγησε:

«Έγινε μια παρεξήγηση. Μου έγινε μια πρόσκληση το καλοκαίρι, είπα ναι, αλλά για δικούς μου λόγους το ακύρωσα. Εκείνος παρεξηγήθηκε και μου λέει γιατί δεν τον πήρα τηλέφωνο. Λέω μπορεί και ντράπηκα».

Το τηλεοπτικό ενδιαφέρον όμως κορυφώνεται στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής εμφάνισης του ενός στην εκπομπή του άλλου. Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας, η συνάντησή τους στο τραπέζι δεν ήταν τυχαία αλλά έγινε στο πλαίσιο του τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1:

«Χθες βρεθήκαμε γιατί γίνεται ένας τηλεμαραθώνιος στον ΑΝΤ1. Μας φώναξαν για να πούμε τη γνώμη μας. Θα έχουμε κοινά κομμάτια, μπορεί να εμφανιστεί στο δικό μου μέρος. Τον εκτιμώ πραγματικά κι εκείνος φαντάζομαι. Με συμφέρει να υπάρχει στην τηλεόραση».

Η συνάντηση αυτή όχι μόνο «έλιωσε» τον πάγο, αλλά φαίνεται πως άνοιξε και την πόρτα σε ένα ενδεχόμενο τηλεοπτικό crossover που θα συζητηθεί πολύ.

Μετά από χρόνια παράλληλων πορειών, οι δύο παρουσιαστές δείχνουν πως αφήνουν πίσω παρεξηγήσεις και σχόλια τρίτων, δίνοντας βάση σε αυτό που τους ενώνει: την τηλεόραση και την αλληλοεκτίμηση.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top