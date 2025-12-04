Ο Γιώργος Ρήγας πήγε τον κορμό σοκολάτας σε άλλο επίπεδο!

Mία λαχταριστή συνταγή από τον Γιώργο Ρήγα

Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν ο κορμός είναι ένα από τα αγαπημένα σου γλυκά αλλά θέλεις να δοκιμάσεις μία διαφορετική συνταγή, δες αυτή που έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας στην εκπομπή Breakfast@Star.

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το απόλυτο γλυκό που θα θες να τρως συνέχεια

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, ετοίμασε κορμό σοκολάτας με γεμιστά μπισκότα και έδειξε βήμα-βήμα σε όλους τη διαδικασία.

Ο Γιώργος Ρήγας πήγε τον κορμό σοκολάτας σε άλλο επίπεδο!

Υλικά της Συνταγής

• 300 γρ. μπισκότα γεμιστά
• 200 γρ. βούτυρο
• 200 γρ. κουβερτούρα
• 120 γρ. ζάχαρη άχνη
• 50 ml γάλα
• 2 κ.σ. κακάο
• 1 βανίλια
 • Προαιρετικά: 100 γρ. καρύδια ή φουντούκια
• Προαιρετικά: 2–3 κ.σ. ρούμι ή κονιάκ

 

 Εκτέλεση της Συνταγής

 Η σοκολατένια βάση Σε κατσαρολάκι λιώνεις βούτυρο + κουβερτούρα σε χαμηλή φωτιά. Μόλις λιώσουν, ρίχνεις: • άχνη • κακάο • γάλα• βανίλια Ανακατεύεις μέχρι να γίνει λεία, γυαλιστερή σάλτσα σοκολάτας.  Το “χτίσιμο” του κορμού Σε μεγάλη μπασίνα βάζεις τα σπασμένα μπισκότα. Προσθέτεις τη ζεστή σοκολάτα και (αν θέλεις) ρούμι ή ξηρούς καρπούς. Ανακατεύεις απαλά να καλυφθούν όλα.   Σχηματισμός Άπλωσε μεμβράνη πάνω στον πάγκο. Ρίξε το μείγμα και τύλιξέ το σε μακρόστενο κορμό. Σφίξε καλά τις άκρες.  Ψυγείο Βάλε τον κορμό για 3–4 ώρες ή ιδανικά όλο το βράδυ. Σερβίρισμα Βγάζεις από τη μεμβράνη, πασπαλίζεις λίγο κακάο ή άχνη και κόβεις σε φέτες. Tip σεφ Για έξτρα γυαλάδα και πιο “βιτρίνα” αποτέλεσμα, λιώσε 50 g κουβερτούρα με 1 κ.γ. λάδι και πέρασέ το σαν λεπτό γλάσο από πάνω.

