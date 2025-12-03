Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το απόλυτο γλυκό που θα θες να τρως συνέχεια

Αν λατρεύεις τη σοκολάτα, δοκίμασε αυτή τη συνταγή

Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τους γλυκατζήδες τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star προνόησε ο Γιώργος Ρήγας και έφτιαξε το πρωί της Τετάρτης το απόλυτο σοκολατένιο γλυκό.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και ετοίμασε λαχταριστή σοκολατόπιτα δείχνοντας βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Σας αρέσει το κάστανο; Το γλυκό με τις λίγες θερμίδες που θα σας ξετρελάνει

Σοκολατόπιτα 

Υλικά της Συνταγής 

Για το κέικ

• 250 g γραμ. αλεύρι 
• 200 g ζάχαρη
• 3 αυγά
• 150 ml γάλα
• 120 ml σπορέλαιο
• 40 g κακάο
 • 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
• 1 βανίλια
• Μια πρέζα αλάτι
Για το σιρόπι
• 300 g ζάχαρη
• 300 ml νερό
 • 150 g κουβερτούρα
• 80 g βούτυρο
• 2 κ.σ. κακάο
 

Εκτέλεση της Συνταγής 

 Ετοιμασία σιροπιού (να κρυώσει) Σε κατσαρόλα βάλε νερό + ζάχαρη να βράσουν 2 λεπτά. Κατέβασε από τη φωτιά και πρόσθεσε: • κουβερτούρα • βούτυρο • κακάο Ανακάτεψε μέχρι να λιώσουν και άφησέ το στην άκρη να γίνει χλιαρό.  Ζύμη σοκολατόπιτας 1. Σε μπολ χτύπα τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. 2. Ρίξε το λάδι, το γάλα και τη βανίλια. 3. Κοσκίνισε φαρίνα + κακάο + μπέικιν + αλάτι και ανακάτεψε απαλά. 4. Βάλε το μείγμα σε βουτυρωμένο ταψί (20×30).  Ψήσιμο • Προθερμασμένος φούρνος 170°C • 35–40 λεπτά μέχρι να βγαίνει καθαρή η οδοντογλυφίδα.   Σιρόπιασμα Μόλις βγει από τον φούρνο, χαράζεις και ρίχνεις το χλιαρό σιρόπι πάνω στο καυτό γλυκό. Αφήνεις να το πιει όλο.  Σερβίρισμα Σερβίρεις με: • λίγη τρούφα, • σαντιγί ή • μια μπάλα παγωτό βανίλια. Tip σεφ Αν θέλεις πιο βαρβάτη σοκολατόπιτα, πρόσθεσε στο σιρόπι 50 g επιπλέον κουβερτούρα  γίνεται υγρή και “λάβα”.

Δείτε το Breakfast@Star 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
