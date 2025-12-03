Καινούργιου: «Με το καλό, όταν μεγαλώσει το παιδάκι μου. Είναι όνειρο ζωής»

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha

Η Αμερικανίδα σταρ Γκουέν Στεφάνι φωταγώγησε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Disneyland, φορώντας δημιουργία της Σίλιας Κριθαρίωτη.

Στην εκπομπή Super Κατερίνα το πρωί της Τετάρτης, προβλήθηκαν σχετικά βίντεο, με την Κατερίνα Καινούργιου να σχολιάζει πόσο θα ήθελε να επισκεφτεί μελλοντικά την Disneyland μαζί με την κόρη της.

«Είμαι κολλημένη με την Disneyland, έχω πάει τόσα Χριστούγεννα. Να μεγαλώσει με το καλό το παιδάκι μου και να το πάω στην Disneyland, νομίζω είναι όνειρο ζωής, γιατί εγώ σαν παιδάκι δεν πήγα ποτέ. Πήγα στα 30», εξομολογήθηκε.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε την άποψη πως θα ήταν καλύτερα να πηγαίνουν τα παιδιά τους σε μεγαλύτερη ηλικία, ώστε να έχουν τις πιο όμορφες αναμνήσεις. «Είναι κρίμα να τα πηγαίνετε τα παιδιά μικρά με τα καρότσια. Πηγαίνετε πιο μεγάλα για να έχουν να θυμούνται μετά», πρότεινε.

Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Πριν από μερικές εβδομάδες η παρουσιάστρια ανακοίνωσε το ευτυχές γεγονός με φωτογραφίες στα social media.

Έτσι ανακοίνωσε η Κατερίνα Καινούργιου την εγκυμοσύνη της

Το ζευγάρι υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης, με τον επιχειρηματία σύντροφό της να της έχει κάνει πρόταση γάμου σε ένα από τα ταξίδια τους στο Παρίσι.