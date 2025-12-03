Καινούργιου: «Με το καλό, όταν μεγαλώσει το παιδάκι μου. Είναι όνειρο ζωής»

«Είμαι κολλημένη με την Disneyland»

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αμερικανίδα σταρ Γκουέν Στεφάνι φωταγώγησε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Disneyland, φορώντας δημιουργία της Σίλιας Κριθαρίωτη

Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θέλω να κάνω για πολλά χρόνια ακόμα τηλεόραση»

Στην εκπομπή Super Κατερίνα το πρωί της Τετάρτης, προβλήθηκαν σχετικά βίντεο, με την Κατερίνα Καινούργιου να σχολιάζει πόσο θα ήθελε να επισκεφτεί μελλοντικά την Disneyland μαζί με την κόρη της.

Καινούργιου: «Με το καλό, όταν μεγαλώσει το παιδάκι μου. Είναι όνειρο ζωής»

«Είμαι κολλημένη με την Disneyland, έχω πάει τόσα Χριστούγεννα. Να μεγαλώσει με το καλό το παιδάκι μου και να το πάω στην Disneyland, νομίζω είναι όνειρο ζωής, γιατί εγώ σαν παιδάκι δεν πήγα ποτέ. Πήγα στα 30», εξομολογήθηκε.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε την άποψη πως θα ήταν καλύτερα να πηγαίνουν τα παιδιά τους σε μεγαλύτερη ηλικία, ώστε να έχουν τις πιο όμορφες αναμνήσεις. «Είναι κρίμα να τα πηγαίνετε τα παιδιά μικρά με τα καρότσια. Πηγαίνετε πιο μεγάλα για να έχουν να θυμούνται μετά», πρότεινε. 

Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση

Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Πριν από μερικές εβδομάδες η παρουσιάστρια ανακοίνωσε το ευτυχές γεγονός με φωτογραφίες στα social media.  

Έτσι ανακοίνωσε η Κατερίνα Καινούργιου την εγκυμοσύνη της

Το ζευγάρι υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης, με τον επιχειρηματία σύντροφό της να της έχει κάνει πρόταση γάμου σε ένα από τα ταξίδια τους στο Παρίσι. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
