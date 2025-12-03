Αντελίνα Βαρθακούρη: «Δε με έβρισκα» - Όσα είπε για την απώλεια κιλών

Στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Μαματσίτα Μαγειρεύω Χριστούγεννα βρέθηκε η Αντελίνα Βαρθακούρη όπου, μεταξύ άλλων, μίλησε για την αποχή της από την τηλεόραση, τις προτάσεις που έχει δεχθεί, τη μαγερική που λατρεύει αλλά και την αλλαγή στην εμφάνισή της.

«Τα φετινά Χριστούγεννα, όπως κάθε Χριστούγεννα, έχουνε πολύ οικογένεια μέσα. Όταν ήταν μικρά τα παιδιά, αυτό που έκανα πάντα είναι να μαζεύονται όλοι στο σπίτι και να μαγειρεύω πάρα πολλά φαγητά», είπε αρχικά στο Breakfast@Star.

Αναφορικά με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ που τη συνέδεσε με πιθανή πρόταση για το Real View, η παρουσιάστρια τόνισε: «Έχουν απαντήσει άλλοι για μένα σε αυτό και είμαι ένας άνθρωπος που δε μου αρέσει να απαντώ στο αν είχα προτάσεις, ποιες προτάσεις είχα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαι ευγνώμων γιατί δεν ένιωσα ποτέ ότι η τηλεόραση με ξέχασε. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι με προσέγγισαν πολύ όμορφα, άνθρωποι που εκτιμώ, που σέβομαι, απλά εγώ δεν ένιωθα ότι μπορώ να δω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό».

Αντελίνα Βαρθακούρη: Η αλλαγή στην εμφάνισή της

Ο περισσότερος κόσμος τη γνώρισε ξανθιά και με κάποια κιλά παραπάνω. Τα τελευταία χρόνια όμως η Αντελίνα αποφάσισε να επιστρέψει στο φυσικό χρώμα των μαλλιών της και να ξεκινήσει διατροφή. Σήμερα η εικόνα της είναι πολύ διαφορετική και η ίδια μιλά για αυτό το «ταξίδι».

«Όταν αποφάσισα να σταματήσω την τηλεόραση, την πρώτη μέρα ακριβώς που σταμάτησα, ένας από τους λόγους ήταν ότι με κοίταξα στον καθρέφτη και δε με έβρισκα. Είχα χάσει την ισορροπία μου, είχα χάσει την Αντελίνα», δήλωσε σχετικά.

«Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι όπως αυτός αισθάνεται ευτυχισμένος και καλά με τον εαυτό του. Εγώ δεν αισθανόμουν ευτυχισμένη στα κιλά μου. Γίνανε κάποια πράγματα, κάποια στιγμή θα μιλήσω για όλα αυτά, γιατί είναι ένα ωραίο ταξίδι. Δεν είναι τα κιλά, δεν είναι η εξωτερική εμφάνιση, είναι ένα ταξίδι που αφορά την ψυχή σου και τελευταία έρχεται η εμφάνισή σου», πρόσθεσε η Αντελίνα Βαρθακούρη.

Θυμίζουμε ότι η Αντελίνα είναι παντρεμένη με τον τραγουδιστή και συνθέτη Χάρη Βαρθακούρη. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κορούλες, τη Λιόνα και τη Μελωδία. Τελευταία της τηλεοπτική απόπειρα ήταν το τηλεπαιχνίδι Αντελίνα χτύπα το κουδούνι, στο Alpha, το 2020.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star