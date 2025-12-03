Συγκινεί το μήνυμα του Ετεοκλή για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

«Ελπίζω σε έναν κόσμο δίκαιο!», είπε ο παρουσιαστής του Breakfast@Star

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ο Ετεοκλής Παύλου έκανε τη δική του τοποθέτηση στο Breakfast@Star το πρωί της Τετάρτης. 

Συγκινημένος ο Ετ. Παύλου: «Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου»

Ο Ετεοκλής έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

«Να πω κάτι που θέλω, γιατί αφού είστε καλά και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ επειδή είναι Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία σήμερα. Θέλω να πω κι έτσι να δώσω φως σε κάτι που έχω ζήσει κι έχω βιώσει ότι εύχομαι κι ελπίζω σε έναν κόσμο δίκαιο κι όχι απλά με ισότητα. Γιατί το να φέρεις με ισότητα σε ανθρώπους που έχουν διαφορετικές ανάγκες είναι ότι πιο άνισο υπάρχει τελικά. Και η δικαιοσύνη είναι αυτό που μας λείπει κι αναφερόμαστε στους ανθρώπους με δικαιοσύνη και με το τι έχουν ανάγκη εκείνοι. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα της ζωής κι αυτό που βιώνουμε κι αυτό που βιώνω κι εγώ ως άτομο με αναπηρία», είπε αρχικά.  

Ετεοκλής Παύλου: «Ψαρεύω την Ελένη τι λέει στην ψυχολόγο της για εμένα»

Ο παρουσιαστής, σε ηλικία 23 ετών δέχτηκε πυροβολισμούς ενώ δούλευε σε νυχτερινό μαγαζί. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση και να ακρωτηριαστεί μέρος του ποδιού του, προκειμένου να σωθεί. Έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για την περιπέτεια με την υγεία του, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. 

«Να σου το πω έτσι και με ένα παράδειγμα. Πάμε στην ουρά, περιμένουμε. Η ισότητα τι είναι, να περιμένουμε όλοι μαζί. Δεν είναι όμως δίκαιο. Γιατί ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες. Οπότε εύχομαι κι ελπίζω σε έναν κόσμο δίκαιο, με ορατότητα, που θα εντάξει κι εμάς όλους τους ανθρώπους με αναπηρία μέσα σε αυτήν» πρόσθεσε, με τους συνεργάτες του να σχολιάζουν το πολύ ωραία μήνυμα που στέλνει.

