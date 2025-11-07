Συγκινημένος ο Ετ. Παύλου: «Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου»

« Ήμουν 7 ετών» - Όσα είπε για τη μητέρα του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.11.25 , 10:13 Η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στη Shein – Μπλόκο σε 200.000 δέματα
07.11.25 , 10:04 Τσουβέλας: «Δε με αγχώνουν τα νούμερα τηλεθέασης, δεν ξέρω να τα διαβάζω»
07.11.25 , 09:52 Σάλος στο Miss Universe 2025 – Ο πρόεδρος αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό
07.11.25 , 09:35 Ιστορική συμφωνία για την πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια
07.11.25 , 09:24 Συγκινημένος ο Ετ. Παύλου: «Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου»
07.11.25 , 09:19 Ξυπνάτε δύο φορές μέσα στη νύχτα; Είναι απολύτως φυσιολογικό - Δείτε γιατί!
07.11.25 , 09:18 Καιρός: Έρχεται επικίνδυνη κακοκαιρία από την Ιταλία
07.11.25 , 09:09 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η on air έκπληξη των συνεργατών της
07.11.25 , 09:05 Ford Ranger Plug-in Hybrid: Τώρα είναι καλύτερο από ποτέ
07.11.25 , 09:05 Όμιλος VW: Τι γίνεται με τις πωλήσεις και τις παραδόσεις
07.11.25 , 09:03 Αλέκος Σακελλάριος: Όταν η Βουγιουκλάκη τον μήνυσε επειδή τη «χλεύαζε»
07.11.25 , 08:59 GNTM - Sneak Preview: Ο Νάρκισσος Τα «Ακούει» Από Τους Κριτές
07.11.25 , 08:49 GNTM - Sneak Preview: Λαλούν τα κορφοβούνια για τον Λάκη
07.11.25 , 08:47 Κώστας Νικούλι: Το Instagram, η σχέση με τη Μαούτσου κι ο γιος του
07.11.25 , 08:46 Αιγάλεω: Μαχαίρωσε την κόρη του στο λαιμό
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Καιρός: Έρχεται επικίνδυνη κακοκαιρία από την Ιταλία
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Στα δικαστήρια ο γιος του γνωστού τενόρου που τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό
Αιγάλεω: Μαχαίρωσε την κόρη του στο λαιμό
Ξυπνάτε δύο φορές μέσα στη νύχτα; Είναι απολύτως φυσιολογικό - Δείτε γιατί!
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Βορίζια: Ποιος είναι ο «ποντικός» που συνελήφθη για το μακελειό
Αλέκος Σακελλάριος: Όταν η Βουγιουκλάκη τον μήνυσε επειδή τη «χλεύαζε»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Noεμβρίου
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κατά την έναρξη της σημερινής εκπομπής Breakfast@Star, ο Ετεοκλής Παύλου εμφανίστηκε φανερά συγκινημένος. Σαν σήμερα «έχασε» τον μπαμπά του. Ο παρουσιαστής του Star αναφέρθηκε στην απώλεια που βίωσε όταν ήταν επτά ετών, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.

Ετεοκλής Παύλου: Ο πατέρας μου πέθανε στα χέρια μου όταν ήμουν επτά χρόνων

ετεοκλης

«Είναι πολύ σημαντική ημέρα η σημερινή για εμένα κι ήθελα να το πω σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ήμουν 7 ετών όταν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, πριν από 29 χρόνια σαν σήμερα.

Με βλέπετε να τα λέω με χαμόγελο όλα αυτά κι αυτό οφείλεται στη μαμά, η οποία απέδειξε ότι η οικογένεια μπορεί να κρατηθεί με όλους τους τρόπους. Έγινε μαμά και μπαμπάς και πάντα θα τον θυμάμαι χαμογελαστός. Στον μπαμπάκα μου τον Γιώργο», εξομολογήθηκε ο Ετεοκλής Παύλου.

«Ο πατέρας μου πέθανε στα χέρια μου»

Στο παρελθόν, ο Ετεοκλής Παύλου έχει μιλήσει ξανά για τον πατέρα του και την απώλειά του. «Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 6-7 ετών και μείναμε μόνοι μας με τη μητέρα μου. Πέθανε στα χέρια μου. Το έχω ως εικόνα. Η μητέρα μου ήταν μητέρα και πατέρας μαζί. Μέσα της το βίωνε διαφορετικά, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τις δυσκολίες που είχε. Σε εμάς προσπαθούσε να κάνει ό, τι καλύτερο μπορούσε. Την επόμενη ημέρα ή τη μεθεπόμενη μέρα πήγαμε στις δραστηριότητές μας, δε στερηθήκαμε τίποτα. Ήθελε να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Καταλαβαίνω πως μέσα της όλο αυτό ήταν δύσκολο. Τώρα μεγαλώνοντας στεναχωριέμαι περισσότερο».

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top