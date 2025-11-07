Συγκινημένος ο Ετ. Παύλου: «Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου»

Κατά την έναρξη της σημερινής εκπομπής Breakfast@Star, ο Ετεοκλής Παύλου εμφανίστηκε φανερά συγκινημένος. Σαν σήμερα «έχασε» τον μπαμπά του. Ο παρουσιαστής του Star αναφέρθηκε στην απώλεια που βίωσε όταν ήταν επτά ετών, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.

«Είναι πολύ σημαντική ημέρα η σημερινή για εμένα κι ήθελα να το πω σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ήμουν 7 ετών όταν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, πριν από 29 χρόνια σαν σήμερα.

Με βλέπετε να τα λέω με χαμόγελο όλα αυτά κι αυτό οφείλεται στη μαμά, η οποία απέδειξε ότι η οικογένεια μπορεί να κρατηθεί με όλους τους τρόπους. Έγινε μαμά και μπαμπάς και πάντα θα τον θυμάμαι χαμογελαστός. Στον μπαμπάκα μου τον Γιώργο», εξομολογήθηκε ο Ετεοκλής Παύλου.

«Ο πατέρας μου πέθανε στα χέρια μου»

Στο παρελθόν, ο Ετεοκλής Παύλου έχει μιλήσει ξανά για τον πατέρα του και την απώλειά του. «Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 6-7 ετών και μείναμε μόνοι μας με τη μητέρα μου. Πέθανε στα χέρια μου. Το έχω ως εικόνα. Η μητέρα μου ήταν μητέρα και πατέρας μαζί. Μέσα της το βίωνε διαφορετικά, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τις δυσκολίες που είχε. Σε εμάς προσπαθούσε να κάνει ό, τι καλύτερο μπορούσε. Την επόμενη ημέρα ή τη μεθεπόμενη μέρα πήγαμε στις δραστηριότητές μας, δε στερηθήκαμε τίποτα. Ήθελε να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Καταλαβαίνω πως μέσα της όλο αυτό ήταν δύσκολο. Τώρα μεγαλώνοντας στεναχωριέμαι περισσότερο».