Τσουβέλας: «Δε με αγχώνουν τα νούμερα τηλεθέασης, δεν ξέρω να τα διαβάζω»

Τι είπε για την Έλενα Χαραλαμπούδη

07.11.25 , 10:04
Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τη δημοσιογράφο Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

τσουβελας

Ο γνωστός stand up comedian κλήθηκε να σχολιάσει τόσο το νέο τηλεοπτικό του εγχείρημα στον ΣΚΑΪ μαζί με την Έλενα Χαραλαμπούδη, όσο και τα νούμερα τηλεθέασης.

«Ήταν πολύ ευχάριστη η πρεμιέρα! Είχε μια φρεσκάδα, κάτι όμορφο και ευχάριστο. Είμαι ικανοποιημένος από την αρχή με τα γυρίσματα γιατί έχουμε φτάσει στο 9ο από τα σχεδόν 20 επεισόδια που έχουμε συζητήσει. Νομίζω ότι άρεσε και στον κόσμο. Η συνέχεια νομίζω πως θα είναι ακόμα καλύτερη, έχουμε δει και τα υπόλοιπα επεισόδια» είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Έχει δίκιο η Έλενα Χαραλαμπούδη πως εγώ την πρότεινα για να το κάνουμε μαζί. Είναι ένα πρόσωπο που το πιστεύω τηλεοπτικά γιατί απευθύνεται σε όλα τα κοινά με το “Τότε και Τώρα”. Δεν είναι το θέμα πως δεν θέλω να κάνω κάτι μόνος μου αλλά το τι πιστεύω και το πότε πρέπει να κάνεις κάποια βήματα. Γενικά όταν μοιράζεσαι είναι καλύτερα» πρόσθεσε ο κωμικός.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ
