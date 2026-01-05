Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»

Όσα αποκάλυψε η γνωστή γιατρός για τον αείμνηστο δημοσιογράφο/παρουσιαστή

05.01.26 , 16:14
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη αναφέρθηκε η Ματίνα Παγώνη κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο Πρωινό του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα.

Η Ματίνα Παγώνη φιλοξενήθηκε πολλές φορές στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη

Η Ματίνα Παγώνη φιλοξενήθηκε πολλές φορές στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη

Το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, η Ματίνα Παγώνη μίλησε για τον οικοδεσπότη του «Καλημέρα Ελλάδα», ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από οξύ έμφραγμα στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

Το Breakfast@star αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

«Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που θα βρίσκεται μέσα στις καρδιές μας. Ένας μεγάλος δάσκαλος για εσάς γιατί σας δίδαξε πολλά πράγματα. Να φανταστείς αρνήθηκα να τον χαιρετήσω στην τελευταία εκπομπή γιατί δεν πιστεύω στους αποχαιρετισμούς γιατί δεν πιστεύω σε αυτό. Το κατάλαβε ο ίδιος και δεν το συζητήσαμε. Σε κάθε του εκπομπή έδωσε το αίμα του. Ήταν ο άνθρωπος που έμπαινε μέσα στα σπίτια. Ήταν η παρέα σε ανθρώπους που ήταν μόνοι τους στο σπίτι τους. Όταν αποφάσισε να φύγει, όλο αυτό του προκάλεσε ψυχολογικό στρες» ανέφερε αρχικά η Ματίνα Παγώνη.

Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον δεύτερο παράγοντα που πιθανόν επηρέασε την υγεία του. «Ο δεύτερος παράγοντας είναι το κάπνισμα, το είχαμε συζητήσει με τον Γιώργο. Κάπνιζε πάρα πολύ. Είχε πάθει ένα έμφραγμα στο παρελθόν. Ήταν μεγάλο το έμφραγμα. Όταν πήγε στο νοσοκομείο, ήταν νεκρός…  δε γινόταν. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το κάπνισμα είναι ο πρώτος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά προβλήματα, μετά τα υπόλοιπα», σημείωσε.

Συντετριμμένος ο Λιάγκας για Παπαδάκη: «Τον ρώτησα γιατί είχε αδυνατίσει»

«Όταν κάποιος συνταξιοδοτείται, αλλάζει ο οργανισμός του. Ο οργανισμός είναι ένα μηχάνημα. Αλλάζει η ροή των μηχανημάτων» εξήγησε η γιατρός.

Για πάνω από 30 χρόνια, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα

Για πάνω από 30 χρόνια, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, ύστερα από οξύ έμφραγμα στο σπίτι του στο Κολωνάκι, βυθίζοντας στο πένθος τον δημοσιογριαφικό χώρο.

