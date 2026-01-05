Το Breakfast@star αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

«Δε θα ξεχαστεί ποτέ, είναι σοκαριστικό - Ήταν μέλος της οικογένειάς μας»

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όλη η τηλεόραση σήμερα αποχαιρετά ζωντανά τον Γιώργο Παπαδάκη, ύστερα από τον ξαφνικό θάνατό του, χθες Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 χρόνων.

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» καλλιτεχνών και συνεργατών στον δημοσιογράφο

Η παρουσιάστρια του Breakfast@star, Ελένη Χατζίδου, αναφέρθηκε στον Γιώργο Παπαδάκη, λέγοντας ότι: «Νομίζω ότι κανείς δεν το φανταζόταν ότι έπειτα από έξι μήνες από την τελευταία εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, ότι θα είμαστε τώρα εδώ και θα μιλάμε για το θάνατό του, θα μιλούμε για όλα αυτά που άφησε... Πίστευα δηλαδή, ότι θα κάνουμε συζητήσεις για το πού θα τον δούμε τηλεοπτικά, το τι νέα εκπομπή θα κάνει και για το πού εμφανίστηκε... Δες τώρα που είμαστε εδώ να τον αποχαιρετίσουμε, βασικά...».

Το Breakfast@star αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

Παίρνοντας τον λόγο η Μαίρη Αργυριάδου, συμπλήρωσε ότι: «Εγώ σοκαρίστηκα, παιδιά. Είχα και 2,3 ώρες που είχα πατήσει το πόδι μου στην Ελλάδα και με το που διάβασα ότι ο Γιώργος Παπαδάκης υπέστη έμφραγμα και λίγες ώρες έπειτα γράφτηκε ότι κατέλληξε, μετά από τις αλλεπάλληλες προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, ήταν πολύ σοκαριστικό. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν μέντορας για πάρα πολύ κόσμο, δημοσιογραφικό, υπήρξε ο δικός μας άνθρωπος, μπήκε σε όλα τα σπίτια».

Καλημέρα Ελλάδα: Σε λυγμούς ξέσπασε η αρχισυντάκτρια του Γιώργου Παπαδάκη

Στη συνέχεια, ο Ετεοκλής Παύλου, σχολίασε: «Καταλαβαίνεις άλλη μία φορά το "μέγεθος" ενός ανθρώπου. Είμαι στο σαλόνι και λέει η Ελένη την είδηση. Μου λέει: "Έφυγε" από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης". Είμαστε με τη μητέρα μου και βλέπω ότι το σπίτι "πάγωσε". Παιδιά, παγώσαμε όλοι στο σπίτι. Όλοι είχαμε δεθεί με τον Γιώργο Παπαδάκη».

«Ήταν μέλος της οικογένειάς μας», συμπλήρωσε η Ελένη Χατζίδου. 

Το Breakfast@star αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής ετοίμασε ένα βίντεο-αφιέρωμα ως φόρο τιμής στη μνήμη του έγκριτου δημοσιογράφου, ο οποίος έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή.

Το Breakfast@star αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

«Τι να πεις κανείς. Δε θα ξεχαστεί ποτέ. Έχω συγκλονιστεί με όσα άκουσα από τη σύζυγό του, για τα σχεδιά τους για το μέλλον. Έκαναν όνειρα για ταξίδια, για εξόδους... είναι συγκλονιστικό», είπε κλείνοντας η Ελένη Χατζίδου.

Δείτε το Breakfast@star

 

 

