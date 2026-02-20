Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στη δίκη για τους θανάτους Ίριδας & Μαλένας

Η δίκη στο Εφετείο αναβλήθηκε για τις 4 Δεκεμβρίου 2026

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 12:06 Σκορδά - Τσολάκη - Μαζαρί: Οι λαμπερές εμφανίσεις σε fashion event!
20.02.26 , 11:58 Σταματίνα Τσιμτσιλή για το Happy Day: «Η επόμενη σεζόν θα μας βρει...»
20.02.26 , 11:58 Τάρτα με χαλβά βανίλια και σοκολάτα
20.02.26 , 11:49 Καιρός:Πορτοκαλί «συναγερμός» για καταιγίδες, βροχές & χαλάζι σε 7 περιοχές
20.02.26 , 11:40 Το ανέκδοτο ποιητικό κείμενο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ
20.02.26 , 11:32 Ροντινέι: Αποκάλυψε το μυστικό του συλλόγου
20.02.26 , 11:30 Μάρτζυ Λαζάρου: Θα αντικαταστήσει τον Τσιμιτσέλη στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα;»
20.02.26 , 11:01 Πέταγμα χαρταετού: Το έθιμο που συμβολίζει την Καθαρά Δευτέρα
20.02.26 , 10:59 Επίδομα ενοικίου: Ποιοι ενοικιαστές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πληρωμής
20.02.26 , 10:47 Σέρρες: Ανατροπή με τον θάνατο του 17χρονου - Πάνω από 30 τραύματα στη σορό
20.02.26 , 10:46 Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε επιστρέφει στην πίστα μετά το χειρουργείο;
20.02.26 , 10:30 Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στη δίκη για τους θανάτους Ίριδας & Μαλένας
20.02.26 , 10:22 Σιετή: «Ήμουν σίγουρη για τη νίκη του Ακύλα - Ήταν πιο Eurovision κομμάτι»
20.02.26 , 10:18 Τέμπη: Το Σάββατο ξεκινούν οι εκταφές σορών θυμάτων
20.02.26 , 10:14 Λίτσα Πατέρα: Ο λόγος της απουσίας της από την κοπή πίτας του ΑΝΤ1
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
MasterChef: Ο «Κόκκινος» που αποχώρησε από τον διαγωνισμό μαγειρικής!
Καιρός:Πορτοκαλί «συναγερμός» για καταιγίδες, βροχές & χαλάζι σε 7 περιοχές
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Σέρρες: Ανατροπή με τον θάνατο του 17χρονου - Πάνω από 30 τραύματα στη σορό
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Κατερίνα Καινούργιου: H οδηγία στον αντικαταστάτη της στην εκπομπή
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία από βίντεο ΣΚΑΪ
Με μπαστούνι η Ρούλα Πισπιρίγκου στο Εφετείο / Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τους θανάτους των παιδιών της Ίριδας και Μαλένας αναβλήθηκε για τις 4 Δεκεμβρίου 2026 λόγω κωλύματος της υπεράσπισης.
  • Η Πισπιρίγκου έφτασε στο δικαστήριο με μπαστούνι και υποβασταζόμενη, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας.
  • Έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατά συρροή για τους θανάτους των δύο παιδιών.
  • Η δικηγόρος της δήλωσε ότι πάσχει από ερυθηματώδη λύκο με εκφυλιστικές τάσεις και έχει χάσει πάνω από 30 κιλά.
  • Η Πισπιρίγκου αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι είναι αθώα.

Για τις 4 Δεκεμβρίου 2026 αναβλήθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τους θανάτους των δυο μικρότερων παιδιών της, Ίριδας και Μαλένας.

Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έφθασε γύρω στις 8:30 το πρωί της Παρασκευής (20/2/2026) στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως για την εκδίκαση της υπόθεσης των θανάτων της Ίριδας και της Μαλένας, σε δεύτερο βαθμό.

Ρούλα Πισπιρίγκου: «Για μένα δε με νοιάζει πια» - Αποκλειστική δήλωση

Εισήλθε στο κτίριο κρατώντας μπαστούνι και υποβασταζόμενη, ενώ περπατούσε με δυσκολία και χρειάστηκε η βοήθεια των αστυνομικών για να προσεγγίσει την αίθουσα.

Υπενθυμίζεται, ότι πριν από περίπου έναν χρόνο, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε καταδικάσει την Ρούλα Πισπιρίγκου σε δις ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει διαγνωστεί με ερυθηματώδη λύκο, όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερες δηλώσεις της η δικηγόρος της, Βάσω Πανταζή.

«Είναι ιατρικά διαπιστωμένο. Πρόκειται για ερυθηματώδη λύκο, ο οποίος, δυστυχώς, στην περίπτωση της Ρούλας Πισπιρίγκου, παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί τρομερούς πόνους στις αρθρώσεις και στα κόκαλα. Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, αυτό είναι το λιγότερο. Πάσχει από πολύ έντονους πόνους», είχε σημειώσει μεταξύ άλλων η Βάσω Πανταζή.

Η μητέρα από την Πάτρα έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας, στην οποία φέρεται να χορήγησε κεταμίνη. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας ανέβαλε τη δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση για τον Σεπτέμβριο του 2026, λόγω κωλύματος της υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»

Η μητέρα από την Πάτρα αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι δεν σκότωσε τα παιδιά της.

Πριν από λίγο καιρό, και συγκεκριμένα στις 12/1/'26, είχε δηλώσει - και πάλι έξω από το Εφετείο - στη δημοσιογράφο της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», Ρούλα Κουσκουρή: «Είμαι αθώα. Θα δικαιώσω τα παιδιά μου ότι δεν πέθαναν από το χέρι της μαμάς τους. Για εμένα πλέον δεν με νοιάζει».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΟΥΛΑ ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΙΡΙΔΑ
 |
ΜΑΛΕΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top