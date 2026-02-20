Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στη δίκη για τους θανάτους Ίριδας & Μαλένας

Με μπαστούνι η Ρούλα Πισπιρίγκου στο Εφετείο / Αλήθειες με τη Ζήνα

Για τις 4 Δεκεμβρίου 2026 αναβλήθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τους θανάτους των δυο μικρότερων παιδιών της, Ίριδας και Μαλένας.

Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έφθασε γύρω στις 8:30 το πρωί της Παρασκευής (20/2/2026) στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως για την εκδίκαση της υπόθεσης των θανάτων της Ίριδας και της Μαλένας, σε δεύτερο βαθμό.

Εισήλθε στο κτίριο κρατώντας μπαστούνι και υποβασταζόμενη, ενώ περπατούσε με δυσκολία και χρειάστηκε η βοήθεια των αστυνομικών για να προσεγγίσει την αίθουσα.

Υπενθυμίζεται, ότι πριν από περίπου έναν χρόνο, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε καταδικάσει την Ρούλα Πισπιρίγκου σε δις ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει διαγνωστεί με ερυθηματώδη λύκο, όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερες δηλώσεις της η δικηγόρος της, Βάσω Πανταζή.

«Είναι ιατρικά διαπιστωμένο. Πρόκειται για ερυθηματώδη λύκο, ο οποίος, δυστυχώς, στην περίπτωση της Ρούλας Πισπιρίγκου, παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί τρομερούς πόνους στις αρθρώσεις και στα κόκαλα. Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, αυτό είναι το λιγότερο. Πάσχει από πολύ έντονους πόνους», είχε σημειώσει μεταξύ άλλων η Βάσω Πανταζή.

Η μητέρα από την Πάτρα έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας, στην οποία φέρεται να χορήγησε κεταμίνη. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας ανέβαλε τη δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση για τον Σεπτέμβριο του 2026, λόγω κωλύματος της υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Η μητέρα από την Πάτρα αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι δεν σκότωσε τα παιδιά της.

Πριν από λίγο καιρό, και συγκεκριμένα στις 12/1/'26, είχε δηλώσει - και πάλι έξω από το Εφετείο - στη δημοσιογράφο της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», Ρούλα Κουσκουρή: «Είμαι αθώα. Θα δικαιώσω τα παιδιά μου ότι δεν πέθαναν από το χέρι της μαμάς τους. Για εμένα πλέον δεν με νοιάζει».