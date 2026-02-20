Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε επιστρέφει στην πίστα μετά το χειρουργείο;

Ο λόγος που δεν εμφανίστηκε χθες στη σκηνή της Ακτής Πειραιώς

Πηγή: Φωτογραφία NDP - Νίκος Ζότος
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από χειρουργική επέμβαση για πέτρες στη χολή.
  • Εισήχθη στο νοσοκομείο με γρίπη τύπου Α και υποβλήθηκε σε χειρουργείο στις 14 Φεβρουαρίου.
  • Προγραμμάτισε να επιστρέψει στην πίστα στην Ακτή Πειραιώς στις 19 Φεβρουαρίου, αλλά δεν μπόρεσε λόγω πόνου.
  • Ο γιατρός του προτείνει τουλάχιστον μία εβδομάδα ανάρρωσης πριν την επιστροφή του.
  • Αναμένεται να επιστρέψει στην πίστα το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, εκτός απροόπτου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει πάρει εδώ και λίγες μέρες εξιτήριο από το νοσοκομείο κι έχει επιστρέψει στο σπίτι του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση του τραγουδιστή

Στις 10 Φεβρουαρίου, ο γνωστός τραγουδιστής εισήχθη με γρίπη τύπου Α σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, αλλά μέσα από τις εξετάσεις που του έγιναν, εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, τις οποίες αφαίρεσε με χειρουργική επέμβαση

Η στιγμή όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης θα ξανανταμώσει με το κοινό του κοντοζυγώνει! Πρόθεση του καλλιτέχνη ήταν να ξεκινήσει και πάλι τις εμφανίσεις του στην Ακτή Πειραιώς, χθες, Πέμπτη 19/2, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό.

«Άδεια» για να πάει να τραγουδήσει ζήτησε ο Μαζωνάκης παρά το χειρουργείο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει αύριο, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, στην Ακτή Πειραιώς / NDP Photo Agency - Νίκος Ζότος

Ο ερμηνευτής πήγε κανονικά στο νυχτερινό μαγαζί, αλλά δεν κατάφερε να τραγουδήσει, καθώς αισθανόταν ακόμα πόνο στην κοιλιά. Εκτός απροόπτου, ο ίδιος θα επιστρέψει στην πίστα αύριο, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Ο γιατρός του, Χρήστος Ζαφειρίου, μίλησε στο Το Πρωινό του ANT1 για την κατάσταση της υγείας του: «Εμείς του είχαμε πει μια βδομάδα ρητή ανάρρωση. Χειρουργήθηκε το Σάββατο 14/2, Σάββατο με Σάββατο. Αυτός ήθελε να πάει και χτες να τραγουδήσει αλλά δεν μπόρεσε γιατί είχε μερικές ενοχλήσεις. Πήγε, έκανε την πρόβα του αλλά ξέρετε όταν τραγουδάς χρησιμοποιείται και η κοιλιά για αναπνοή. Δεν μπορούσε ας πούμε. Οπότε του είπαμε, άστο, το Σάββατο να πάει μια μέρα και καλή».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
