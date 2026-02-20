Επίδομα ενοικίου: Ποιοι ενοικιαστές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πληρωμής

Όσα πρέπει να κάνετε για την εξάμηνη ανανέωση του επιδόματος ενοικίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 12:27 Άση Μπήλιου: Η σπάνια σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα φέρνει σημαντικές αλλαγές
20.02.26 , 12:23 Γιώργος Πασσαδάκης: Το πρώτο πράγμα που του είπε ο γιος του μόλις τον είδε
20.02.26 , 12:06 Σκορδά - Τσολάκη - Μαζαρί: Οι λαμπερές εμφανίσεις σε fashion event!
20.02.26 , 11:58 Σταματίνα Τσιμτσιλή για το Happy Day: «Η επόμενη σεζόν θα μας βρει...»
20.02.26 , 11:58 Τάρτα με χαλβά βανίλια και σοκολάτα
20.02.26 , 11:49 Καιρός:Πορτοκαλί «συναγερμός» για καταιγίδες, βροχές & χαλάζι σε 7 περιοχές
20.02.26 , 11:40 Το ανέκδοτο ποιητικό κείμενο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ
20.02.26 , 11:32 Ροντινέι: Αποκάλυψε το μυστικό του συλλόγου
20.02.26 , 11:30 Μάρτζυ Λαζάρου: Θα αντικαταστήσει τον Τσιμιτσέλη στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα;»
20.02.26 , 11:01 Πέταγμα χαρταετού: Το έθιμο που συμβολίζει την Καθαρά Δευτέρα
20.02.26 , 10:59 Επίδομα ενοικίου: Ποιοι ενοικιαστές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πληρωμής
20.02.26 , 10:47 Σέρρες: Ανατροπή με τον θάνατο του 17χρονου - Πάνω από 30 τραύματα στη σορό
20.02.26 , 10:46 Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε επιστρέφει στην πίστα μετά το χειρουργείο;
20.02.26 , 10:30 Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στη δίκη για τους θανάτους Ίριδας & Μαλένας
20.02.26 , 10:22 Σιετή: «Ήμουν σίγουρη για τη νίκη του Ακύλα - Ήταν πιο Eurovision κομμάτι»
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
MasterChef: Ο «Κόκκινος» που αποχώρησε από τον διαγωνισμό μαγειρικής!
Καιρός:Πορτοκαλί «συναγερμός» για καταιγίδες, βροχές & χαλάζι σε 7 περιοχές
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Σέρρες: Ανατροπή με τον θάνατο του 17χρονου - Πάνω από 30 τραύματα στη σορό
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Κατερίνα Καινούργιου: H οδηγία στον αντικαταστάτη της στην εκπομπή
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Dnews.gr / Φωτογραφία Eurokinissi
ακίνητα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Χιλιάδες ενοικιαστές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός επιδόματος ενοικίου αν δεν κινηθούν άμεσα.
  • Το επίδομα χορηγείται για έξι μήνες και απαιτεί νέα αίτηση για ανανέωση μετά την πάροδο του εξαμήνου.
  • Η τρέχουσα κινητοποίηση αφορά πολίτες με εγκριμένες αιτήσεις από τον Αύγουστο του 2025.
  • Η προθεσμία υποβολής νέας αίτησης είναι ο τελευταίος μήνας ισχύος της προηγούμενης.
  • Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2026 για όσους ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγκαίρως.

Αντιμέτωποι με τη διακοπή της καταβολής του επιδόματος στέγασης (ενοικίου) βρίσκονται χιλιάδες ενοικιαστές, οι οποίοι αν δεν κινηθούν άμεσα εντός των επόμενων ημερών, θα μείνουν εκτός της επόμενης πληρωμής.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΟΠΕΚΑ, το επίδομα χορηγείται για έξι μήνες και μετά την πάροδο του εξαμήνου απαιτείται υποβολή νέας αίτησης προκειμένου να επανελεγχθούν τα κριτήρια και να συνεχιστεί η επιδότηση.

Η τρέχουσα κινητοποίηση αφορά κυρίως τους πολίτες των οποίων η αίτηση είχε εγκριθεί τον Αύγουστο του 2025. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις έχουν ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Όσοι προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός της προθεσμίας, θα συμπεριληφθούν κανονικά στην πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026.

Για την εξάμηνη ανανέωση του επιδόματος ενοικίου (επίδομα στέγασης), πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση τον τελευταίο μήνα ισχύος της προηγούμενης, δηλώνοντας έναν ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο που να καλύπτει τους επόμενους 6 μήνες. Η ανανέωση της αίτησης είναι απαραίτητη γιατί το επίδομα δεν ανανεώνεται αυτόματα και πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση για το επόμενο εξάμηνο, εφόσον πληρούνται και πάλι τα κριτήρια.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top