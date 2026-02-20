Άση Μπήλιου: Η σπάνια σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα φέρνει σημαντικές αλλαγές

Η Άση Μπήλιου μίλησε στο Breakfast@Star για τις σημαντικές αστρολογικές όψεις που διαμορφώνουν την τρέχουσα περίοδο και τις επιρροές τους τόσο σε ατομικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως ανέφερε, ο Φεβρουάριος είναι ένας μήνας με έντονη αστρολογική δραστηριότητα, αφού έχει ήδη ξεκινήσει με την πρώτη έκλειψη και συνεχίζεται με τη σπάνια σύνοδο του Κρόνου με τον Ποσειδώνα.

«Γίνονται πολλά μέσα σε αυτό το μήνα, στο Φεβρουάριο, εννοώ από αστρολογικής άποψης. Ας πούμε είχαμε την πρώτη έκλειψη. Σήμερα έχουμε τη σύνοδο του Κρόνου με τον Ποσειδώνα. Σας το έχω πει εδώ και καιρό ότι είναι μία από τις όψεις που ουσιαστικά δεν χαρακτηρίζουν μόνο την ημέρα. Καταρχάς, θα είναι σε επιρροή το υπόλοιπο του Φεβρουαρίου, το Μάρτιο, φτάνει μέχρι τον Απρίλιο, έτσι. Η επιρροή αυτή, αυτά που θα πούμε σήμερα», εξήγησε η Άσης Μπήλιου.

Aναλυτικά οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου

Η αστρολόγος σημείωσε ότι αυτή η συγκεκριμένη όψη δεν αφορά μόνο τα άμεσα γεγονότα, αλλά επηρεάζει τις γενικότερες συνθήκες και τις αλλαγές που μπορούν να βιώσουν οι άνθρωποι: «Σήμερα θα μιλήσουμε για την όψη αυτή του Κρόνου με τον Ποσειδώνα, αυτή τη σπάνια όψη, που ουσιαστικά γίνεται περίπου κάθε 36 με 40 χρόνια. Φέρνει πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές, είπαμε και σε επίπεδο παγκόσμιο και στον καθένα ξεχωριστά ανάλογα με τον δικό του αστρολογικό χάρτη, αλλά φυσικά θα δούμε σήμερα τη γενικότερη επιρροή σε κάθε ζώδιο».

Η Άσης Μπήλιου υπενθύμισε ότι οι μεγάλες αστρολογικές όψεις αυτής της δεκαετίας ξεκίνησαν με τον Κρόνο και τον Πλούτωνα τον Ιανουάριο του 2020, που συνέπεσε με την έναρξη της πανδημίας, και πως οι όψεις αυτές, αν και αφορούν ευρύτερα τον παγκόσμιο χάρτη, επηρεάζουν και την καθημερινότητα του κάθε ατόμου: «Σκεφτείτε ότι αυτή η δεκαετία ξεκίνησε με μια πολύ δυνατή όψη του Κρόνου με τον Πλούτωνα, ήταν τον Γενάρη του 2020, τότε που είχαμε πανδημία. Να μιλάμε για τέτοιες όψεις, οι οποίες δεν αφορούν τώρα το μικρό κοσμά μας τόσο πολύ, αφορούν γενικότερα που επηρεάζει όμως και τον δικό μας μικρό κοσμά».

