Άση Μπήλιου: Η σπάνια σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα φέρνει σημαντικές αλλαγές

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 16:02 Γιώργος Τοκμετζίδης: Το GNTM, η καριέρα στο εξωτερικό και τα νέα του σχέδια
20.02.26 , 15:59 Kαλοκαιρινή περιοδεία για το «Μια ζωή»
20.02.26 , 15:54 Make Α Wish:Εκπληρώνει μια ευχή κάθε 38 ώρες σε παιδιά με σοβαρές ασθένειες
20.02.26 , 15:48 Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
20.02.26 , 15:28 Ένα συλλεκτικό κομμάτι της ποπ κουλτούρας έρχεται στο Cash or Trash
20.02.26 , 15:14 Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται πριν γυρίσει ο Ερμής ανάδρομος;
20.02.26 , 15:06 Καισαριανή: Αυθεντικές οι φωτογραφίες, τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού
20.02.26 , 14:58 Το Star καλωσορίζει τον Νίκο Μουτσινά και το LINGO!
20.02.26 , 14:58 Σεφ για χάρη της Τούνη: Το ιδιαίτερο πιάτο που ετοίμασε ο σύντροφός της
20.02.26 , 14:55 Τέμπη: Μερική ανάκληση της παραγγελίας για τρεις εκταφές
20.02.26 , 14:53 Tρίγωνο Αφροδίτης-Δία στις 22/02/2026: Ποιούς θα επηρεάσει
20.02.26 , 14:51 Μπραντ Πιτ: Με την σύντροφό του στην Ύδρα
20.02.26 , 14:40 Iδιοκτήτης Βιολάντα: «Εκεί έπαιζε και το 8χρονο παιδί μου»
20.02.26 , 14:34 Πατέρας Αντώνιος: «Δεν Ξέρω Τι Μπορεί Να Πάθω Αν Μιλήσω»
20.02.26 , 14:33 Audi Q3: Πρωταγωνιστεί στην Θεσσαλονίκη
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
Επίσημο! Ο Νίκος Μουτσινάς θα είναι ο παρουσιαστής του Lingo!
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
MasterChef: Ο «Κόκκινος» που αποχώρησε από τον διαγωνισμό μαγειρικής!
Κατερίνα Καινούργιου: H οδηγία στον αντικαταστάτη της στην εκπομπή
Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Σπάνια αστρολογική όψη Κρόνου – Ποσειδώνα: Η Άση Μπήλιου εξηγεί τις επιρροές της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αναλύει τις αστρολογικές επιρροές του Φεβρουαρίου, περιλαμβάνοντας τη σπάνια σύνοδο του Κρόνου με τον Ποσειδώνα.
  • Η σύνοδος αυτή θα έχει επιρροές μέχρι τον Απρίλιο και θα φέρει σημαντικές αλλαγές σε ατομικό και παγκόσμιο επίπεδο.
  • Η συγκεκριμένη όψη συμβαίνει κάθε 36 με 40 χρόνια και επηρεάζει τις γενικότερες συνθήκες ζωής.
  • Οι μεγάλες αστρολογικές όψεις της δεκαετίας ξεκίνησαν με τον Κρόνο και τον Πλούτωνα τον Ιανουάριο του 2020, κατά την έναρξη της πανδημίας.
  • Η Άση Μπήλιου τονίζει ότι οι αστρολογικές όψεις επηρεάζουν την καθημερινότητα του καθενός.

Η Άση Μπήλιου μίλησε στο Breakfast@Star για τις σημαντικές αστρολογικές όψεις που διαμορφώνουν την τρέχουσα περίοδο και τις επιρροές τους τόσο σε ατομικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως ανέφερε, ο Φεβρουάριος είναι ένας μήνας με έντονη αστρολογική δραστηριότητα, αφού έχει ήδη ξεκινήσει με την πρώτη έκλειψη και συνεχίζεται με τη σπάνια σύνοδο του Κρόνου με τον Ποσειδώνα.

«Γίνονται πολλά μέσα σε αυτό το μήνα, στο Φεβρουάριο, εννοώ από αστρολογικής άποψης. Ας πούμε είχαμε την πρώτη έκλειψη. Σήμερα έχουμε τη σύνοδο του Κρόνου με τον Ποσειδώνα. Σας το έχω πει εδώ και καιρό ότι είναι μία από τις όψεις που ουσιαστικά δεν χαρακτηρίζουν μόνο την ημέρα. Καταρχάς, θα είναι σε επιρροή το υπόλοιπο του Φεβρουαρίου, το Μάρτιο, φτάνει μέχρι τον Απρίλιο, έτσι. Η επιρροή αυτή, αυτά που θα πούμε σήμερα», εξήγησε η Άσης Μπήλιου.

Aναλυτικά οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου

Οι προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Η αστρολόγος σημείωσε ότι αυτή η συγκεκριμένη όψη δεν αφορά μόνο τα άμεσα γεγονότα, αλλά επηρεάζει τις γενικότερες συνθήκες και τις αλλαγές που μπορούν να βιώσουν οι άνθρωποι: «Σήμερα θα μιλήσουμε για την όψη αυτή του Κρόνου με τον Ποσειδώνα, αυτή τη σπάνια όψη, που ουσιαστικά γίνεται περίπου κάθε 36 με 40 χρόνια. Φέρνει πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές, είπαμε και σε επίπεδο παγκόσμιο και στον καθένα ξεχωριστά ανάλογα με τον δικό του αστρολογικό χάρτη, αλλά φυσικά θα δούμε σήμερα τη γενικότερη επιρροή σε κάθε ζώδιο».

Η Άσης Μπήλιου υπενθύμισε ότι οι μεγάλες αστρολογικές όψεις αυτής της δεκαετίας ξεκίνησαν με τον Κρόνο και τον Πλούτωνα τον Ιανουάριο του 2020, που συνέπεσε με την έναρξη της πανδημίας, και πως οι όψεις αυτές, αν και αφορούν ευρύτερα τον παγκόσμιο χάρτη, επηρεάζουν και την καθημερινότητα του κάθε ατόμου: «Σκεφτείτε ότι αυτή η δεκαετία ξεκίνησε με μια πολύ δυνατή όψη του Κρόνου με τον Πλούτωνα, ήταν τον Γενάρη του 2020, τότε που είχαμε πανδημία. Να μιλάμε για τέτοιες όψεις, οι οποίες δεν αφορούν τώρα το μικρό κοσμά μας τόσο πολύ, αφορούν γενικότερα που επηρεάζει όμως και τον δικό μας μικρό κοσμά».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top